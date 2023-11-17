Общество

Почетным волгоградцам утвердили по 500 тыс. рублей и целый «пакет льготника»

Общество 17.11.2023 12:58
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17.11.2023 12:58


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому утверждается целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Так, сообщает ИА «Высота 102», после присуждения такого звания волгоградцы будут получать по 500 тысяч рублей, а каждый месяц по 50 тысяч.

Согласно документу, со дня его подписания почетным гражданам предоставляются следующие меры социальной поддержки:

  • единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей;

  • ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

  • ежемесячная денежная выплата на компенсацию 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

  • льготы при оплате услуг, предоставляемых государственными учреждениями образования, культуры и спорта Волгоградской области;

  • право на бесплатный проезд на территории Волгоградской области на пассажирском автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, городском электрическом транспорте, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

  • возмещение расходов, связанных с оплатой услуг залов официальных лиц и делегаций, установленных в пределах железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов);

  • компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;

  • бесплатное предоставление при наличии медицинских показаний путевки на  санаторно-курортное лечение в — санаторно-курортные организации (не более одного раза в год);

  • бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;

  • бесплатное зубопротезирование в государственных медицинских организациях по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.
Здесь стоит отметить, что до сегодняшнего дня при присуждении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» размер единовременной выплаты составлял 2000 рублей. Таким образом, она увеличена на 498 тысяч рублей. Организацией таких выплат займется комитет социальной защиты населения Волгоградской области. Размер ежемесячных выплат равнялся 18 500 рублям. 

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