Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому утверждается целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Так, сообщает ИА «Высота 102», после присуждения такого звания волгоградцы будут получать по 500 тысяч рублей, а каждый месяц по 50 тысяч.
Согласно документу, со дня его подписания почетным гражданам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей;
- ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;
- ежемесячная денежная выплата на компенсацию 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- льготы при оплате услуг, предоставляемых государственными учреждениями образования, культуры и спорта Волгоградской области;
- право на бесплатный проезд на территории Волгоградской области на пассажирском автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, городском электрическом транспорте, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
- возмещение расходов, связанных с оплатой услуг залов официальных лиц и делегаций, установленных в пределах железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов);
- компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;
- бесплатное предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение в — санаторно-курортные организации (не более одного раза в год);
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;
- бесплатное зубопротезирование в государственных медицинских организациях по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.