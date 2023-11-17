



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому утверждается целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Так, сообщает ИА «Высота 102», после присуждения такого звания волгоградцы будут получать по 500 тысяч рублей, а каждый месяц по 50 тысяч.

Согласно документу, со дня его подписания почетным гражданам предоставляются следующие меры социальной поддержки:

единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей;





ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;





ежемесячная денежная выплата на компенсацию 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;





льготы при оплате услуг, предоставляемых государственными учреждениями образования, культуры и спорта Волгоградской области;





право на бесплатный проезд на территории Волгоградской области на пассажирском автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, городском электрическом транспорте, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;





возмещение расходов, связанных с оплатой услуг залов официальных лиц и делегаций, установленных в пределах железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов);





компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;





бесплатное предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение в — санаторно-курортные организации (не более одного раза в год);





бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;





бесплатное зубопротезирование в государственных медицинских организациях по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.