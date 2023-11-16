Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в Волгограде

В Сети опубликовано видео с места взрыва на заводе в Красноармейском районе Волгограда, сообщает V102.RU. Известно, что в результате ЧП пострадали два человека.





Очевидцы сообщили, что увидели яркую вспышку с моста через ВДСК. В сторону улицы Бахтурова, 12 с включенными сиренами направлялись многочисленные автомобили экстренных служб.

По предварительным данным, на производстве произошло воспламенение алюминиевой пыли. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре на юге Волгограда поступил в 16.56.

Напомним, что год назад, 25 октября, на производственной площадке ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» в результате сварки произошло воспламенение с последующим взрывом. Один человек погиб и двое получили ожоги.

Видео: Elena Saenko / vk.com

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