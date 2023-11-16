В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводе

В администрации Волгограда подтвердили факт происшествия на производственной площадке «Форте Пром ГмбХ», расположенной на ул. Бахтурова в Красноармейском районе. В мэрии назвали предварительную причину ЧП.

– Сегодня около 17.00 в дежурные службы поступило сообщение о возгорании на одном из производственных предприятий Красноармейского района. На место оперативно прибыли расчеты муниципальной спасательной службы и глава администрации Красноармейского района, – прокомментировали в администрации Волгограда. – На месте установлено, что инцидент произошел на предприятии, специализирующемся на изготовлении алюминиевых радиаторов отопления. По предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения около 20 квадратных метров.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась мужчинам в возрасте 29-ти и 32 лет. Обо пострадавших в настоящее время доставляются в больницу №25 Волгограда.

– Медики предварительно оценивают их состояние как средней степени тяжести, – уточняют в мэрии.

Жители Красноармейского района в социальных сетях делятся фотографиями и видео с места происшествия.

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