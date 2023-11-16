На матч России и Кубы в Волгограде продано 28 тысяч билетов

На матч Россия – Куба уже реализовано 28 000 билетов. По словам генерального директора РФС Максима Митрофанова, заявки поступают не только от жителей волгоградского региона, но и многих других субъектов страны, включая Москву, сообщает V102.RU.



Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в 19-30 ч. на Волгоград Арене. Игровой день организаторы обещают превратить в большой футбольный праздник. На стадионе проведут фото и автограф-сессии с легендарными футболистами, с которыми болельщики даже смогут сыграть в любительский футбол перед матчем. В развлекательной программе примут участие кубинские музыканты, также пройдут мастер-классы по латинским танцам.