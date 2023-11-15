В Волгоградской гордуме три депутата создали фракцию «жириновцев»

В Волгоградской городской думе объявили о регистрации еще одной фракции – ЛДПР. Руководителем депутатского объединения стал Артем Глазунов, сообщили V102.RU в городском представительном органе.

Помимо него, во фракцию ЛДПР вошли также депутаты Владислав Никоненко и Андрей Поплавский. Интересно, что Андрей Поплавский является сторонником партии «Единая Россия». Никоненко и Глазунов выдвигались в гордуму от ЛДПР.

Таким образом, на сегодняшний день в гордуме образованы и действуют два депутатских объединения – фракции политических партий «Единая Россия» (объединяет 29 депутатов) и ЛДПР (3 депутата).

Кроме того, напомним, в представительном органе местного самоуправления представлены два депутата от КПРФ, один – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.

Фото Волгоградской гордумы/t.me