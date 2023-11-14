Волгоградская котельная на энергии нечистот взяла бронзу федерального конкурса





Уникальная волгоградская котельная на острове Голодном взяла престижное третье место на федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» благодаря инновационной разработке, основанной на энергии канализационных стоков.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», по данным администрации Волгограда, участвовало 292 заявки из 65 регионов России. Волгоградский проект «Установка альтернативного источника тепловой генерации использующего низкопотенциальную тепловую энергию сточных вод очистных сооружений на острове Голодный г. Волгограда» одобрили специалисты Минстроя России и представители экспертного сообщества.

– Уникальность волгоградского проекта заключается в том, что энергию для работы котельная получает из канализационных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, – поясняют в администрации Волгограда. – Котельная обеспечивает теплом более десятка нежилых зданий и производственных объектов городских очистных сооружений.

Основой котельной является тепловой насос – устройство, способное поглощать, а затем выделять тепловую энергию при испарении и конденсации теплоносителя.

– Такой же принцип лежит в основе работы холодильного оборудования и систем кондиционирования, только в отличие от них тепловые насосы котельной собирают тепло и переносят его потребителю. Так, прошедшая очистку на станции аэрации вода, проходя через систему теплообменников, отдает свою энергию теплоносителю, который в свою очередь нагревает воду в системе отопления. Применение данной технологии помогает снизить расход топлива, – уточняют специалисты.

Также сообщается, что при строительстве котельной на альтернативном источнике энергии в Волгограде впервые в России было применено технологическое решение, позволившее объединить в единую систему новые тепловые насосы и ранее построенную теплосеть с газовой котельной. При этом и проектные решения, и необходимое оборудование – исключительно российского производства.

Фото: администрация Волгограда