Расследования

Волгоградская котельная на энергии нечистот взяла бронзу федерального конкурса

Расследования 14.11.2023 16:33
0
14.11.2023 16:33


Уникальная волгоградская котельная на острове Голодном взяла престижное третье место на федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» благодаря инновационной разработке, основанной на энергии канализационных стоков. 

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», по данным администрации Волгограда, участвовало 292 заявки из 65 регионов России. Волгоградский проект «Установка альтернативного источника тепловой генерации использующего низкопотенциальную тепловую энергию сточных вод очистных сооружений на острове Голодный г. Волгограда» одобрили специалисты Минстроя России и представители экспертного сообщества. 

Уникальность волгоградского проекта заключается в том, что энергию для работы котельная получает из канализационных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, – поясняют в администрации Волгограда. – Котельная обеспечивает теплом более десятка нежилых зданий и производственных объектов городских очистных сооружений.  

Основой котельной является тепловой насос – устройство, способное поглощать, а затем выделять тепловую энергию при испарении и конденсации теплоносителя. 

Такой же принцип лежит в основе работы холодильного оборудования и систем кондиционирования, только в отличие от них тепловые насосы котельной собирают тепло и переносят его потребителю. Так, прошедшая очистку на станции аэрации вода, проходя через систему теплообменников, отдает свою энергию теплоносителю, который в свою очередь нагревает воду в системе отопления. Применение данной технологии помогает снизить расход топлива, – уточняют специалисты. 

Также сообщается, что при строительстве котельной на альтернативном источнике энергии в Волгограде впервые в России было применено технологическое решение, позволившее объединить в единую систему новые тепловые насосы и ранее построенную теплосеть с газовой котельной. При этом и проектные решения,  и необходимое оборудование – исключительно российского производства.

Фото: администрация Волгограда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.11.2023 12:44
Расследования 14.11.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 11:43
Расследования 14.11.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2023 08:41
Расследования 14.11.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 17:25
Расследования 13.11.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 16:55
Расследования 13.11.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 15:22
Расследования 13.11.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2023 11:21
Расследования 13.11.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2023 20:03
Расследования 12.11.2023 20:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2023 14:11
Расследования 12.11.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2023 15:40
Расследования 11.11.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 12:45
Расследования 10.11.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 12:01
Расследования 10.11.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 10:57
Расследования 10.11.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 10:04
Расследования 10.11.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2023 15:27
Расследования 09.11.2023 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Цвет вечера – красный. Волгоград встал в 9-балльных пробкахСмотреть фотографии
17:43
Жертв сахарного диабета пересчитали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Волгоградское УФАС проверяет цены на яйцаСмотреть фотографии
16:35
Будет горячо. На матч России и Кубы приедут болельщики и музыканты с острова СвободыСмотреть фотографии
16:33
Волгоградская котельная на энергии нечистот взяла бронзу федерального конкурсаСмотреть фотографии
16:02
Депутаты ГД обратились в Генпрокуратуру РФ по вопросам обмеления Волги и ДонаСмотреть фотографии
16:01
Волжских студентов посвятили в профессию теплоэнергетикаСмотреть фотографии
15:56
Боец СВО требует отменить концерт тиктокера Xolidayboy в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В России 35 миллионам человек в 2024 году повысят пенсииСмотреть фотографии
14:46
На Мамаевом кургане в Волгограде 19 ноября проведут световое шоуСмотреть фотографии
14:21
Газета ВТЗ признана лучшим корпоративным изданием трубной отраслиСмотреть фотографии
13:58
Гидрометцентр РФ предупредил об опасности падения уровня воды в ВолгеСмотреть фотографии
13:45
«А мы не знали…»: под Волгоградом предпринимателей уличили в отсутствии договоров на вывоз мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волгограде ушлые юристы обманули живущую в вагончике-бытовке семью из ДонецкаСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде организатора марафонов отправили в суд за пьяную езду и авариюСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Летел, как пуля. Пьяный водитель кроссовера подбил на Второй продольной иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Двоих фигурантов по делу о гибели баскетболисток из Волгограда освободили от наказанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде запустили в оборот фальшивые пятитысячные купюрыСмотреть фотографии
10:47
Два человека пострадали в ДТП с трубами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Александром БлошкинымСмотреть фотографии
10:34
Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернетСмотреть фотографии
09:41
Правительство РФ утвердило допустимый рост тарифов ЖКХ в Волгоградской области в 2024 годуСмотреть фотографии
09:25
«10 минут едем 200 метров»: из-за дождя Волгоград сковали 7-балльные пробкиСмотреть фотографии
09:05
Волгоградке заблокировали ипотеку из-за чужих долгов за электричествоСмотреть фотографии
08:52
Первый глава Котово Александр Петрушин скончался на 66-ом году жизниСмотреть фотографии
08:41
УФСБ по Волгоградской области пресекло крупный канал поставки черной икры и осетриныСмотреть фотографииCмотреть видео
06:35
В Волгограде терапевту с ученой степенью готовы платить 175 тысяч рублейСмотреть фотографии
22:06
Снег прогнозируют в Волгоградской области 15 ноябряСмотреть фотографии
22:03
Волгоградка Алина Кочеткова поборется за корону «Краса России-2023»Смотреть фотографии
21:28
13 - счастливое число: «Динамо-Синара» одержало пятую победу подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
 