Расследования

Поджегший здание УФСБ в Краснодаре волгоградец оспорил приговор

Расследования 07.11.2023 11:07
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07.11.2023 11:07


Осужденный Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону за поджог здания УФСБ в Краснодаре житель Волгоградской области Игорь Паскарь подал апелляцию на приговор, сообщает V102.RU. Мужчина получил  8,5 лет «строгача» с отбыванием первых трех лет в тюрьме. 

Согласно картотеке Апелляционного военного суда, слушание началось сегодня в 10.00. Ранее суд признал Паскаря виновным в совершении вандализма и теракта. Итоговый приговор даже оказался немного жестче, чем запрашивал гособвинитель.  

Суд установил, что 12 июня 2022 года Паскарь в Краснодаре поджег фитиль «коктейля Молотова» и бросил зажигательную смесь на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением, после чего скрылся. Кроме этого 14 июня 2022 года фигурант дела, находясь у центрального входа в здание УФСБ РФ по Краснодарскому краю, поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, которую бросил в сторону входной группы. Затем подсудимый нанес себе на лицо краской желтого и синего цветов две полосы и остался на месте до задержания правоохранителями. 

Напомним, что Паскарь свою вину признал. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, однако судимость была погашена. В последнее время нигде не работал. Сам поджигатель родом из Новониколаевского района Волгоградской области.

Фото: Игорь Паскарь / ok.ru, Baza / t.me

«На лицо — две полосы». Волгоградцу суд дал 8,5 лет «строгача» за поджог здания УФСБ

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