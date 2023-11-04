Волгоградский «Ротор» 5 ноября проведет матч с «Чайкой» в селе

Волгоградский «Ротор» завтра, 5 ноября, в 16.00 начнет выездной матч с «Чайкой» в селе Песчанокопское Ростовской области в 17-м туре Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото», сообщает V102.RU.

Важность предстоящей встречи для двух команд-конкурентов в турнирной таблице огромная. Коллектив из Ростовской области под руководством Игоря Семшова делит третье и четвертое места вместе с «Муромом». У них по 23 очка. А вот дальше ситуация ещё интереснее. Сразу у трех клубов по 22 заработанных балла. Столько набрали ульяновская «Волга», московский «Велес» и как раз «Ротор».

Регламент турнира на данный момент именно сине-голубых ставит на седьмую строчку, так как у его двух соседей на одну викторию больше во всех поединках. Но есть важнейший нюанс, о котором, в частности, упомянул автор телеграмм-канала «ФНЛ с Ильевым». Он напомнил, что по завершении всех туров, а осталось всего лишь два, согласно правилам, в случае равенства очков между тремя и более командами приоритетным показателем будет количество набранных очков между всеми конкурентами в очных встречах. А тут «Ротор» уже недосягаем для «Волги» и «Велеса». То есть, если бы чемпионат завершился именно после прошлого тура, то подопечные Сергея Попкова оказались бы на пятой позиции.

Однако считать расклады - это дело болельщиков и экспертов. Футболистам нужно играть на победу в оставшихся играх, потому что все их в руках и ногах. Шесть баллов обеспечат волгоградцам место в шестерке в любом случае. При этом встречаться «Ротору» завтра с одним из самых неудобных своих оппонентов. За семь поединков со «стаей» сине-голубые четыре раза уступили и трижды сыграли вничью, при этом сумев забить всего лишь два мяча за все время. В первом круге на Волгоград Арене «Ротор» c «Чайкой» сыграли по нулям.

Завтрашним хозяевам явно будет не хватать в предстоящей игре своего лучшего бомбардира Павла Долгова, на счету которого семь голов в первенстве. Он оформил дубль и в прошлом туре «Мурому», внеся свой вклад в важнейшую победу для песчанокопцев со счётом 2:1. Однако при этом он за нарушение правил получил свою четвертую желтую карточку, и из-за дисквалификации пропустит матч с волгоградцами.

«Ротор» же, наоборот, к концу чемпионата сумел наконец-то собрать практически оптимальный состав. Вернулся после долгого отсутствия Илья Сафронов и сразу полузащитник ассистировал Рашиду Магомедову, который забил гол в поединке со «Спартаком» из Костромы на прошлой неделе и поучаствовал в успехе сине-голубых. Первый мяч тогда же организовали на пару Рамазан Гаджимурадов и Дмитрий Прищепа, также пропускавшие по ходу сезона некоторое время из-за травм. Кроме того, выздоровел после болезни Алексей Никитин, а Ризван Ахмедханов отбыл дисквалификацию и готов помочь команде в Песчанокопском.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор» / vk.com