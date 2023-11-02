Происшествия

«Не успеваем штамповать»: в Волжском продолжилась череда покушений на сусликов

Происшествия 02.11.2023 14:03
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02.11.2023 14:03


В Волжском неизвестные упорно пытаются изувечить или украсть фигурки сусликов, которые недавно установили в городе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU d администрации Волжского, так, недавно вандалы пытались выкрутить фигурки сусликов на улице Комсомольская. В связи с этим, пришлось временно демонтировать скульптуру. 
На улице Фонтанной суслику отломали лапку. А фигурку, которая располагалась возле первого жилого дома на улице им. Аркадия Гайдара 8, украли. 
В мэрии рассказали, что скульптору  Николаю Карпову приходится  регулярно отливать сусликов на замену. И чиновники, и неравнодушные жители Волжского призывают вандалов и воришек остановиться. Ведь сусликов установили на радость жителям и гостям города. Напомним, когда в степи началось строительство города и Волжской ГЭС, этих животных было здесь немало. Теперь сусликов в Волжском можно встретить только в виде милых фигурок. 
Фото Открытый Волжский VK.com

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