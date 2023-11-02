«Не успеваем штамповать»: в Волжском продолжилась череда покушений на сусликов

Происшествия 02.11.2023 14:03
0
02.11.2023 14:03
В Волжском неизвестные упорно пытаются изувечить или украсть фигурки сусликов, которые недавно установили в городе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU d администрации Волжского, так, недавно вандалы пытались выкрутить фигурки сусликов на улице Комсомольская. В связи с этим, пришлось временно демонтировать скульптуру.
На улице Фонтанной суслику отломали лапку. А фигурку, которая располагалась возле первого жилого дома на улице им. Аркадия Гайдара 8, украли.
В мэрии рассказали, что скульптору Николаю Карпову приходится регулярно отливать сусликов на замену. И чиновники, и неравнодушные жители Волжского призывают вандалов и воришек остановиться. Ведь сусликов установили на радость жителям и гостям города. Напомним, когда в степи началось строительство города и Волжской ГЭС, этих животных было здесь немало. Теперь сусликов в Волжском можно встретить только в виде милых фигурок.
Фото Открытый Волжский VK.com
В центре Волгограда на переходе сбили подростка на электросамокате02.11.2023 11:07
Происшествия 02.11.2023 11:07
В реанимации скончался зверски избитый на проспекте Столетова житель Волгограда02.11.2023 09:30
Происшествия 02.11.2023 09:30
В хуторе под Волгоградом зафиксировали вспышку АЧС: объявлен карантин01.11.2023 16:41
Происшествия 01.11.2023 16:41
Под Волгоградом тело женщины нашли под окнами дома01.11.2023 16:38
Происшествия 01.11.2023 16:38
Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадь01.11.2023 16:20
Происшествия 01.11.2023 16:20
«Женщины рыдали и просили разбить стекла»: в центре Москвы спасли запертого в волгоградской иномарке кота01.11.2023 15:44
Происшествия 01.11.2023 15:44
Зверски избитого на проспекте Столетова волгоградца спасают в реанимации01.11.2023 14:55
Происшествия 01.11.2023 14:55
В Волгограде на остановке замертво упал мужчина01.11.2023 12:30
Происшествия 01.11.2023 12:30
В Волгоградской области слетела с дороги «Лада Калина» с новорожденными двойняшками01.11.2023 10:52
Происшествия 01.11.2023 10:52
В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчины01.11.2023 10:11
Происшествия 01.11.2023 10:11
Обидчивая рецидивистка спалила бар в Волгограде: видео01.11.2023 09:19
Происшествия 01.11.2023 09:19
«Иномарка всмятку»: на туманной трассе в Волгоградской области разбились два автомобиля01.11.2023 08:34
Происшествия 01.11.2023 08:34
Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской области31.10.2023 17:37
Происшествия 31.10.2023 17:37
В Волгограде засыпали песком место «автопровала»31.10.2023 16:22
Происшествия 31.10.2023 16:22
Погрузчик врезался в маршрутку № 3С на юге Волгограда. Есть пострадавшие31.10.2023 16:07
Происшествия 31.10.2023 16:07