Здравоохранение

РПН назвал самый распространенный вирус в Волгоградской области

Здравоохранение 31.10.2023 21:04
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31.10.2023 21:04


В Волгоградской области риновирус стал самой частой причиной респираторных инфекций. Об этом, сообщает  V102.RU, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Риновирусная инфекция характеризуется заложенностью носа, чиханием, насморком, подъемом температуры до 38°С, ознобом, першением в горле, покашливанием, общим недомоганием. Также среди вирусов негриппозной этиологии, которые поражают волгоградцев, выявляются парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и COVID-19.
Между тем, в последние дни в регионе уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями снизился  на 1,7%. При этом за неделю зарегистрировано 75 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель заболеваемости снизился по отношению к предыдущей неделе на 16%, составив 3,1 на 100 тысяч населения. По результатам генетического секвенирования в области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон», пояснили в управлении.


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