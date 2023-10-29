«Ротор» 29 октября встретится со «Спартаком» из Костромы в Волгограде





Волгоградский «Ротор» сегодня, 29 октября, в 16-00 ч. на домашнем стадионе сыграет в матче 16-го тура Второй Лиги дивизиона «А» группы «Золото». Соперник - «Спартак» из Костромы, сообщает V102.RU.

Встреча первого круга завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-голубых. Тогда в составе победителей отличился Даниил Арсентьев. Удачный результат нужно теперь повторить подопечным Сергея Попкова и в родных стенах. Волгоградцы не выигрывают уже четыре матча подряд. После ничейного исхода на Волгоград Арене с ульяновской «Волгой» «Ротор» на прошлой неделе провел два выездных поединка подряд, уступив во Владивостоке «Динамо», и разошелся миром в Брянске уже с другим «Динамо» - 1:1.Всем клубам осталось провести три тура, а волгоградский коллектив до сих пор находится вне зоны шестерки, которая дает право продолжить борьбу за выход в Первую лигу весной. Сине-голубые занимают восьмую позицию, набрав 19 очков. Положение «Спартака» под руководством Владимира Тункина ещё хуже. Они в данный момент на последнем, десятом месте при заработанных 13 очках.В составе красно-белых самым звездным футболистом является Денис Глушаков. Денис - чемпион страны в составе московского «Спартака» и бывший игрок сборной России. Полузащитник, ещё в прошлом сезоне выступавший в элитном дивизионе за подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород», присоединился к своей новой команде уже по ходу нынешнего чемпионата.«Спартак» одержал всего три победы в первенстве, последняя из которых пришлась на выездной матч с «Чайкой» из Песчанокопского два тура назад. Однако затем красно-белые уступили дома с разгромным счетом «Мурому» - 0:3.