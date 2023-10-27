На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное дело

В Чернышковском районе Волгоградской области в ходе рейда на Цимлянском водохранилище задержаны очередные браконьеры. По информации Азово-Черноморского ТУ Федерального агентства по рыболовству, мужчины, явно нарушив закон, выловили без малого 300 килограммов рыбы. На задержанных возбуждено уголовное дело.

По информации территориального управления Росрыболовства, рейд в Волгоградской области был организован совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

– На правой стороне Цимлянского водохранилища в районе хутора Попов задержаны двое граждан, осуществлявших браконьерский лов рыбы шестью ставными лесковыми сетями, – сообщили ИА «Высота 102» в управлении. – Мужчины также использовали лодку «Касатка» с подвесным лодочным мотором «Suzuki-90», что запрещено Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. В незаконном улове обнаружено 445 экземпляров частиковых видов рыб общим весом 292,85 кг.

Ущерб биологическим ресурсам, причиненный браконьерами, уже подсчитан и, по сведениям Азово-Черноморского ТУ, составил 115 025 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчин возбуждено ОМВД России по Чернышковскому району Волгоградской области. По статье 256 УК РФ им грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев.

Фото: Азово-Черноморского ТУ Федерального агентства по рыболовству