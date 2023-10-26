Экономика

Волгоградские помидоры догнали по цене импортные бананы

Экономика 26.10.2023 18:41
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26.10.2023 18:41


Цены на помидоры, огурцы и яйца демонстрируют в Волгоградской области устойчивый рост, причем овощи дорожают сильнее других продуктов, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстат.

Статистическое ведомство опубликовало отчет по итогам еженедельного мониторинга потребительских цен на продукты, товары и услуги. Свежие огурцы подорожали на 9,13% - до 87,99 рубля за килограмм. 

Помидоры выросли в цене на 9,24% - до 120,26 рублей за килограмм. Примечательно, что этот местный овощ практически догнал по стоимости бананы, которые в наших краях не растут. Сейчас килограмм бананов стоит в Волгоградской области 126,39 рубля - рост 1,69% по сравнению с  предыдущей неделей. 

На 1,22% подорожали яблоки - до 86,41 рубля за кило. Выросла на 2,05% цена на макаронные изделия из пшеничной муки - до 83,24 рубля. На 2,09% подорожал рис, на 1,15% - сметана, на 1,94% - сардельки.

Яйца куриные за прошедшую неделю стали дороже на 4,14%. Десяток сейчас стоит 82,4 рубля.

Отметим, что на некоторые овощи цена снизилась, но не сильно. К примеру, картофель стал дешевле на 1,8%, морковь – на 1,2%, лук репчатый – на 0,7%, свеклу – на 0,5%, капусту белокочанную – на 0,4%. Снижение цен зафиксировано на гречневую крупу на 0,3%, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 1,6%, муку пшеничную – на 1,1%, колбасу вареную – на 1%.

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