Женщина с двумя детьми оказались в больнице после ДТП в Волгограде

Ворошиловском районе Волгограда в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены женщина и ее двое детей. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла вечером на ул. Буханцева. Пострадавшая женщина, управляя автомобилем Skoda Rapid, не предоставила преимущество Ford Focus.

– По предварительным данным, в 18.30 9-летняя водитель Skoda Rapid при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Ford Focus, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В салоне Skoda в момент столкновения находились 6-летняя девочка и 8-летний мальчик.

– С места происшествия дети и женщина были доставлены в больницу, – уточняют в полиции.