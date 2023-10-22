Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела и принятых мерах к восстановлению жилищных прав жителей аварийного дома по улице поселок Веселая Балка в Кировском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

— В СМИ и социальной сети сообщается о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома по улице Веселая Балка. В здании изношены коммуникации и разрушаются основные конструкции. 19 октября текущего года жилые помещения затопило, в связи с чем аварийные службы отключили электричество. Гражданам предложена денежная компенсация, размер которой не позволяет им приобрести благоустроенное жилье, — цитирует «Высота 102» сообщение информационного центра СКР.

Также отмечается, что ранее на капремонт здания выделили значительную сумму, которую не использовали по назначению. При этом неоднократные обращения граждан в различные инстанции результата не принесли. Уточняется, что исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства. Бастрыкин ждет доклада от руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова.

Фото: СКР

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