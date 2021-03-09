«Есть угроза обрушения»: жильцов аварийного дома в Волгограде переселят досрочно

Общество 09.03.2021 17:51
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09.03.2021 17:51
В инспекции госжилнадзора Волгоградской области принято решение о переносе срока расселения аварийного дома в связи с опасностью обрушения жилого здания. Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, дом №2а в поселке Веселая Балка был признан аварийным в 2015 году, а жильцов должны были расселить к концу 2023 года. Однако волгоградцы, проживающие в аварийном здании, стали не на шутку волноваться за свою жизнь, так как процесс разрушения кирпичной кладки в стенах дома заметно усилился. Результаты очередного обследования дома подтвердили опасения жильцов. В итоге было принято решение о переносе расселения жителей аварийного здания до конца 2022 года.
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