Происшествия

На юге Волгограда под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину

Происшествия 22.10.2023 14:50
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22.10.2023 14:50


В Красноармейском районе Волгограда прохожие сделали страшную находку. Как стало известно V102.RU, под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины. 

— Все произошло ближе к полуночи. Из окна шестого этажа выпал мужчина. Очевидцы вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков, — рассказал собственный источник информагентства. 

Известно, что инцидент произошел у дома № 12 по улице Изобильной. Скончавшемуся было всего 42 года. 

Скриншот: Google Maps

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