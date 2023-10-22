На юге Волгограда под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину

В Красноармейском районе Волгограда прохожие сделали страшную находку. Как стало известно V102.RU, под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины.
— Все произошло ближе к полуночи. Из окна шестого этажа выпал мужчина. Очевидцы вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков, — рассказал собственный источник информагентства.
Известно, что инцидент произошел у дома № 12 по улице Изобильной. Скончавшемуся было всего 42 года.
Скриншот: Google Maps
Читайте также:
Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больнице