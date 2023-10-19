ФСБ взяла под наблюдение волгоградцев после попыток изменить Родине





Двое жителей Волгоградской области – мужчина и женщина – попали под пристальное наблюдение сотрудников регионального УФСБ России после того, как пытались наладить контакты с представителями Службы безопасности и госорганов Украины. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе управления, обоим волгоградцам объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

– Установлено, что житель Волгограда посредством телефонной связи установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, в ходе которого изъявил желание перейти на сторону противника в военное время, – сообщили 19 октября в УФСБ России по Волгоградской области. – Мужчина надеялся, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства Украины.

Жительница Волгограда, в свою очередь, предприняла не одну попытку выйти на связь с представителями украинских государственных организаций.

– В данном случае женщина преследовала цель получения информации о привилегиях военнослужащих ВСУ, – уточняют сотрудники регионального управления ФСБ России. – В результате обыска оперативники изъяли у женщины мобильный телефон, в памяти которого найдены переписки в интернет-мессенджерах соответствующих чатов: «Хочу жить», «Хочу жить бот» и другие.

С учетом того, что действия волгоградцев создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ст. 275.1 (сотрудничество с иностранными спецслужбами) УК России, им обоим объявлено официальное предостережение.

В УФСБ России по Волгоградской области предупреждают о неизбежности законного наказания за государственную измену.