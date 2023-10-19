Расследования

ФСБ взяла под наблюдение волгоградцев после попыток изменить Родине

Расследования 19.10.2023 10:12
0
19.10.2023 10:12


Двое жителей Волгоградской области – мужчина и женщина – попали под пристальное наблюдение сотрудников регионального УФСБ России после того, как пытались наладить контакты с представителями Службы безопасности и госорганов Украины. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе управления, обоим волгоградцам объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

– Установлено, что житель Волгограда посредством телефонной связи установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, в ходе которого изъявил желание перейти на сторону противника в военное время, – сообщили 19 октября в УФСБ России по Волгоградской области. – Мужчина надеялся, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства Украины. 

Жительница Волгограда, в свою очередь, предприняла не одну попытку выйти на связь с представителями украинских государственных организаций. 

– В данном случае женщина преследовала цель получения информации о привилегиях военнослужащих ВСУ, – уточняют сотрудники регионального управления ФСБ России. – В результате обыска оперативники изъяли у женщины мобильный телефон, в памяти которого найдены переписки в интернет-мессенджерах соответствующих чатов: «Хочу жить», «Хочу жить бот» и другие. 

С учетом того, что действия волгоградцев создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ст. 275.1 (сотрудничество с иностранными спецслужбами) УК России, им обоим объявлено официальное предостережение. 

В УФСБ России по Волгоградской области предупреждают о неизбежности законного наказания за государственную измену.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.10.2023 11:08
Расследования 18.10.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2023 10:53
Расследования 18.10.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 21:13
Расследования 17.10.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 15:39
Расследования 17.10.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 11:21
Расследования 17.10.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2023 07:33
Расследования 17.10.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2023 18:25
Расследования 16.10.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2023 13:04
Расследования 16.10.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2023 07:35
Расследования 14.10.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 19:50
Расследования 13.10.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 18:35
Расследования 13.10.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 15:34
Расследования 13.10.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 15:14
Расследования 13.10.2023 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2023 12:55
Расследования 13.10.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2023 13:08
Расследования 12.10.2023 13:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
14:54
Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуаруСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из Колпинской балки волонтеры и экокот вывезли самосвал мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната МукатоваСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине гранатометчикомСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области стали «золотыми» яйца и помидоры с огурцамиСмотреть фотографии
10:48
Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»Смотреть фотографии
10:43
Суд признал 85-летнюю волгоградку жителем осажденного СталинградаСмотреть фотографии
10:35
Вице-премьер Дмитрий Григоренко находится с рабочим визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
ФСБ взяла под наблюдение волгоградцев после попыток изменить РодинеСмотреть фотографии
10:06
В аэропорту Волгограда проверили на инфекции 278 самолетов из шести странСмотреть фотографии
09:38
А вы видели? В Волгоградской области упали цены на дизтопливо и бензинСмотреть фотографии
09:17
Археологи завершили раскопки кургана с сокровищами сарматов на ВТЗСмотреть фотографии
09:12
«Впечатался в столб»: в Волгограде Mercedes от удара в ДТП выбросило на тротуарСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области обещают резкое похолодание и дождиСмотреть фотографии
20:44
Волгоградский «Каустик» остался без виктории после матча с «Виктором»Смотреть фотографии
20:39
На Украине погиб мобилизованный врач-кардиолог из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
 