Под Волгоградом женщина в пьяном угаре оговорила супруга на статью

В совершении ложного доноса в городе Волжском Волгоградской области подозревают 31-летную местную жительницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина заявила в полиции об угоне своего автомобиля Hyundai Accent, хотя знала, что преступления не было.

Полицейские выяснили, что женщина распивала спиртное со своим сожителем и между ними возникла бытовая ссора. Мужчина уехал из дома на машине, а его спутница решила ему отомстить, заявив в полицию об угоне авто.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился ее 37-летний сожитель. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Владелице авто грозит уголовное дело по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления).