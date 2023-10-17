В результате повреждения нефтепровода в Котовском районе Волгоградской области загрязнен земельный участок, который относится к землям сельскохозяйственного назначения. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 17 октября, в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.





По данным ведомства, ЧП произошло в 15 км от города Котово при прокладке водовода Котово-Филино на земельном участке, на котором проходит нефтепровод ООО «РИТЭК».

Инспекторы Росприроднадзора оперативно выехали на место проишествия. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены площадные измерения.





- В ходе выезда установлено, что указанный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, - сообщили в ведомстве. - Материалы выездного обследования будут переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия мер в рамках возложенных полномочий.

Как ранее сообщалось, 15 октября при проведении земляных работ экскаваторщик зацепил ковшом нитку нефтепровода, в результате этого нефтепродукты оказались на поверхности. В настоящее время все работы на данном участке приостановлены.





В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту случившегося оргнизована проверка Котовским межрайонным следственным отделом по ст.246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Следователи побывали на месте происшествия совместно с сотрудниками Росприроднадзора. По факту происшествия назначен ряд экспертиз. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.

Напомним, что прокладка водовода стартовала в Котовском районе осенью 2023 года после того, как ситуация с водой здесь накалилась до предела. Из-за аварийной работы старой трубы жители не получали ресурс вообще либо вода в их кранах текла отвратительного цвета и качества.

Подрядчиком строительства водовода выступает ООО «ИнвестСтройКомплект». Строители должны заменить 6015 м линейной части сети водоснабжения от х. Филин до х. Нижние Коробки и 5276 м линейной части сети водоснабжения от х. Нижние Коробки до г. Котово.

Кроме того, в Котово идут работы по замене около 1,5 км внутригородских сетей и по строительству и реконструкции станции водоподготовки и водоочистки.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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