В Волгограде назначили суд по делу о резонансном ДТП с черной «Нивой»





В Ворошиловском районном суде Волгограда готовится первое заседание по уголовному делу в отношении Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года школьника. Напомним, житель Светлоярского района, нарушив Правила дорожного движения, выехал по встречной полосе на пешеходный переход, где на полной скорости снес 13-летнего мальчика.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Ворошиловского районного суда, первое заседание по резонансному ДТП назначено на 20 октября. По информации прокуратуры Волгоградской области, Виноградов обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Момент наезда на школьника был зафиксирован камерами дорожного видеонаблюдения и опубликован пресс-службой ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, что водитель «Нивы» был задержан в тот же день полицейскими, однако позже решением Ворошиловского районного суда Васильев был отпущен домой на время расследования. Виновнику ДТП было запрещено садиться за руль, однако, по информации жителей Больших Чапурников, мужчину неоднократно видели за рулем транспортных средств.

По информации родителей пострадавшего мальчика, за четыре месяца Василий Виноградов не предпринял ни одной попытки как-либо выйти с ними на связь, не извинился и не предложил помощь. Меж тем, ребенку, чудом выжившему в ДТП, потребовались неоднократные операции. В настоящее время юный спортсмен вынужден пропускать занятия в школе и до сих проходит реабилитацию с использованием специальных средств.

Уголовное дело в отношении Василия Виноградова расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.