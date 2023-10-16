В Волгограде 1,5-годовалый малыш выпал с пятого этажа

Происшествия 16.10.2023 10:30
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16.10.2023 10:30
В Ворошиловском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел накануне днем 15 октября 2023. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Выяснилось, что малолетний выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома по ул. Кузнецкая. В тот момент, когда его мать занималась уборкой по дому, он находился один в комнате. Ребенок забрался на кровать, с нее на подоконник, где облокотилсяна москитную сетку открытого окна.
В облкомздраве пояснили, что мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение КБСМП №7.
- Состояние ребенка - средней степени тяжести, - прокомментировали в ведомстве.
Полиция региона снова напоминает родителям о необходимости следить за маленькими детьми и не оставлять их без присмотра даже на непродолжительное время. Даже самые надежные москитные сетки не могут выдержать вес ребенка.
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