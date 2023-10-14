Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробка

Скриншот Яндекс.Карты
Происшествия 14.10.2023 18:03
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14.10.2023 18:03
Скриншот Яндекс.Карты
Под Волгоградом трасса через Волго-Ахтубинскую пойму парализована огромной пробкой. По свидетельствам очевидцев, затор вызван ДТП на мосту через ерик Судомойка. По последним данным, длина «хвоста» из автомобилей со стороны Волжского в районе хуторов Новенький, Рыбачий и других составляет 8 километров.Водителям рекомендуют ехать в Волгоград через плотину Волжской ГЭС.
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