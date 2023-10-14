Лучший тренер России по баскетболу проведет мастер-класс в Волжском





15 октября в Волжском в ДК «Октябрь» пройдет мастер класс для игроков и тренеров по баскетболу. Занятия планируются с 12-00 до 18-00, сообщает V102.RU.





Фото Славы Федорченко VK.com



Вести мероприятие будет тренер спортивной школы олимпийского резерва московского ЦСКА юных спортсменов 2007, 2011 и 2015 годов рождения Вячеслав Федорченко. Специалиста признали лучшим наставником среди СШОР в 2023 году по версии Союза Тренеров России. Вместе со своей юношеской командой он четыре раза выигрывал чемпионат страны, неоднократно первенство Москвы и становился триумфатором национальной Спартакиады.Федорченко проведет две тренировки с группами юных местных спортсменов — с 10-летними и 15-летними детьми и с 12-летними и 15-летними баскетболистами. С младшими игроками отработают упражнения на улучшение их атакующих навыков, развитие технической оснащенности. C более старшими спортсменами позанимаются в области технико-тактических взаимодействий и организации быстрого нападения.Помимо этого примет участие в мастер классе специалист по силовой подготовке Наталья Меркулова. Она представит программу тестирования опорно-двигательного аппарата. Меркулова проанализирует технику передвижений игрока, в том числе защитную стойку баскетболиста с точки зрение эффективного расположения в защите при минимальном расходе энергии без перегрузки мышечного и опорно-двигательного аппарата.На мастер-класс приглашаются все тренеры и их игроки. Вход на мероприятие свободный.