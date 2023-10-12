



В Волгоградской области 34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как сообщили V102.RU в региональном главке, жителя станицы Преображенская Киквидзенского района подозревают в хищении крупной суммы денег, которые выиграла в лотерею его родственница.

В Волгоградской области 34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как сообщили V102.RU в региональном главке, жителя станицы Преображенская Киквидзенского района подозревают в хищении крупной суммы денег, которые выиграла в лотерею его родственница.

Радостное событие произошло у 19-летней девушки в начале года – она стала обладательницей выигрыша в 2,7 миллиона рублей, сыграв в лотерею. За деньгами надо было ехать в Москву. Новостью она поделилась с близкими и один из родственников предложил ей свою помощь в его получении.- Мужчина сказал, что ему часто по работе приходится ездить в столицу и он может забрать для нее выигранные деньги. Девушка согласилась и передала родственнику виртуальный лотерейный билет и специальный код-ключ к нему для получения денег, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.Мужчина, как выяснилось, получил выигрыш, однако отдавать его своей родственнице не спешил. Мало того, он стал избегать ее. Девушка ждала несколько месяцев, а потом обратилась в полицию.Оказалось, что родственник оказался нечистым на руку. На чужие деньги он расплатился с долгами и купил себе дом.Сейчас он находится под следствием и под подпиской о невыезде.