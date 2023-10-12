- Мужчина сказал, что ему часто по работе приходится ездить в столицу и он может забрать для нее выигранные деньги. Девушка согласилась и передала родственнику виртуальный лотерейный билет и специальный код-ключ к нему для получения денег, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчина, как выяснилось, получил выигрыш, однако отдавать его своей родственнице не спешил. Мало того, он стал избегать ее. Девушка ждала несколько месяцев, а потом обратилась в полицию.
Оказалось, что родственник оказался нечистым на руку. На чужие деньги он расплатился с долгами и купил себе дом.
Сейчас он находится под следствием и под подпиской о невыезде.