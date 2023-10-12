На Набережной в Волгограде автобус №35 протаранил «Ладу Приору»

Расследования 12.10.2023 11:34
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12.10.2023 11:34
ДТП случилось сегодня в районе набережной в центре Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы, в автобус, который выезжал с территории музея «Россия – моя история», врезался автомобиль.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП случилось сегодня, 12 октября, 8-20 ч.
- Автобус ЛИАз №35 под управлением 57-летнего водителя, который при развороте не убедился в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В момент столкновения пассажиров в автобусе не было. В ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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