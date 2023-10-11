Директор ФСБ заявил о ядерном терроризме со стороны Украины

Директор ФСБ Александр Бортников сегодня, 11 октября, заявил о попытках украинской военной разведки при поддержке британских наставников совершить диверсии на атомных объектах России. Как передает V102.RU, об этом глава ведомства сообщил на 53-м заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ в Баку.

— В августе этого года ФСБ были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС, — отметил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ Александр Бортников.

Накануне результатом действий украинских диверсантов, впоследствии задержанных ФСБ России, стала аварийная остановка энергоблока № 2 Курской АЭС. Подобного рода планы украинской военной разведки и ее британских наставников директор ФСБ призвал квалифицировать как ядерный терроризм.

Также глава ведомства отметил, что в странах Евросоюза под руководством спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, на базе которых проходят подготовку боевики для Украины.

— Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13-ти европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований. Установлены 794 наемника из 35 стран мира, — подчеркнул Бортников. Международные террористы и члены запрещенной ИГ* действуют не только в рамках военного конфликта на территории Украины, но и входят в состав ДРГ, забрасываемых с Украины в Россию для нападений и терактов.

Отмечается, что международных террористов и наемников западные разведки и неправительственные организации вербуют в интересах украинских военных. По словам Бортникова, подобные действия со стороны США и НАТО решают одну из основополагающих задач — военное освоение пространства СНГ.

— Украина стала, своего рода, площадкой, где террористы учатся методам современной войны для применения этого опыта в дальнейших военных конфликтах, — заключил Александр Бортников.

ИГ* («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.

Фото: ФСБ России