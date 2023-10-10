Глава Волжского пообещал тепло в квартирах 11 октября

Глава Волжского Волгоградской области сообщил о поступлении тепла в медицинские учреждения города. Об этом, передает V102.RU, заявил Игорь Воронин сегодня, 10 октября, в своем телеграмм-канале. И пообещал согреть и жителей многоквартирных домов.
- Социальные объекты и жилой фонд города полностью готовы к отопительному сезону! Завтра начнется подключение к отоплению учреждений образования и жилого фонда. Хочу напомнить, что большинство многоквартирных домов оснащены теплопунктами с возможностью регулирования температуры теплоносителя. Для этого необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию, - пояснил он.
При этом постановления о начале отопительного сезона не опубликовано.
Напомним
, некоторые муниципалитеты уже начали подтопку больниц, поликлиник, школ и детских садов. Такое решение было связано с резким понижением температуры.