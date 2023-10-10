В Камышине согрели рожениц, детей и пациентов инфекционки

В Камышине Волгоградской области отчитались о подтопке медучреждений. Как сообщает V102.RU, тепло накануне начали подавать стационары и больницы.

— Тепло поступает в инфекционный корпус на улице Волгоградской, в детскую больницу и стационарные отделения Центральной горбольницы, в том числе в родильный дом, — бодро отрапортовали в мэрии Камышина.

Уточняется, что решение о старте отопительного сезона власти Камышина приняли в связи с понижением температуры. Завтра, 11 октября, в городе приступят к подтопке объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, в некоторых муниципалитетах уже приступили к подтопке школ, детсадов и больниц. В частности, такое решение приняли власти Котовского района, Урюпинска и города-героя Волгограда.

Фото: администрации Камышина / vk.com

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