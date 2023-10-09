Паленой водки и коньяка на 12 млн рублей изъяли в Волгограде

Полицейские изъяли в Волгограде из незаконного оборота 39 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка на сумму более 12 миллионов рублей, передает V102.RU.

По данным ГУ МВД России по региону, задержаны двое жителей Волгограда 1980 и 1991 года рождения, которые занимались незаконным бизнесом.

- Участники криминального бизнеса закупали в другом регионе немаркированный крепкий алкоголь, который привозили в Волгоград и хранили в складском помещении, арендованном в Тракторозаводском районе, с целью дальнейшей продажи, - рассказали в главке.

Поддельный алкоголь изъят в ходе осмотра автомобиля и склада. Обнаружены также емкости с этиловым спиртом общим объемом 3,5 тысячи литров.





Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 1 статьи 171.3 УК РФ. Устанавливается канал поставки немаркированного алкоголя на территорию региона и другие участники организованной группы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области