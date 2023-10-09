Экономика

Дефицитный бюджет Волгоградской области снова скорректируют

Экономика 09.10.2023 18:11
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09.10.2023 18:11


Главный финансовый документ Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов будет изменен. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую облдуму, думский профильный комитет по бюджетной и налоговой политике сегодня, 9 октября, поддержал планируемые корректировки бюджета.

- Корректировка обусловлена текущей потребностью уточнения основных показателей бюджета в связи с ростом собственных доходов и безвозмездными поступлениями из федеральной казны, а также необходимостью перераспределения расходов по отдельным направлениям, - пояснили в облдуме.

Заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев сообщил, что доходную часть бюджета на 2023 год предлагается увеличить на 5,9 млрд рублей - до 169,8 млрд рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 114,9 млрд рублей (рост на 3,2 млрд рублей), безвозмездные поступления в размере 54,9 млрд рублей (рост на 2,7 млрд рублей). Расходы увеличиваются на 6,6 млрд рублей - до 176,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 6,9 млрд рублей. Ранее он был меньше - 6,2 млрд рублей

При этом, как было отмечено на заседании, все социальные обязательства будут выполнены.

Планируется на 3,3 млрд рублей увеличить финансирование мероприятий в рамках государственных программ «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Предусмотрена прибавка и по таким программам, как «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» - на 963,9 млн рублей, «Развитие образования в Волгоградской области» - на 531,4 млн рублей, «Развитие культуры в Волгоградской области» - на 231,1 млн рублей, «Развитие здравоохранения в Волгоградской области» - на 127,7 млн рублей и др.

Изменения коснутся и основных параметров областного бюджета в 2024-2025 годах. Планируется, что в следующем году доходы составят 158,8 млрд рублей, расходы – 155,1 млрд рублей, профицит – 3,7 млрд рублей.

В 2025 году доходы прогнозируются в объеме 149,7 млрд рублей, расходы – 143,9 млрд рублей, профицит – 5,8 млрд рублей.

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