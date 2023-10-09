Пешеходы и пассажиры иномарки пострадали в массовом ДТП в Волгограде

Четыре человека, среди которых два пешехода, пострадали в массовом ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив строения 139/153 по улице Менделеева в воскресенье в 20:10.

По предварительной информации, 32-летний водитель Mitsubishi RVR врезался в стоявший автомобиль Mitsubishi Lancer, который от удара наехал на двоих 32-летних пешеходов. Автомобиль по инерции продолжил движение и ударил стоявшую впереди Daewoo Nexia.

В результате аварии были госпитализированы пешеходы, а также двое пассажиров Mitsubishi RVR.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области