Полковник полиции проиграл суд в Волгограде после скандала с певицей

Расследования 07.10.2023 16:11
0
07.10.2023 16:11
Ворошиловский районный суд Волгограда накануне, 6 октября, отказал в удовлетворении исковых требований Алексея Климова, начальника полиции УМВД РФ по Волгограду, о восстановлении на службе. Как сообщили V102.RU в суде, Алексей Климов также требовал признать незаконными заключения служебной проверки, приказы о наложении дисциплинарного взыскания, расторжение контракта и увольнение. Лишившийся работы полицейский начальник добивался, кроме этого, взыскания недополученного денежного довольствия и компенсации морального вреда. Но и в этом суд отказал полицейскому.Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, подчеркнули в суде.
Напомним, полковник полиции Алексей Климов лишился должности после скандального видео с покатушками певицы Анет Сай, оказавшейся на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, который довез артистку с мигалками до аэропорта Волгограда. Вместе с Алексеем Климовым был уволен и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Степанов.После этого артистка записала еще один ролик, в котором извинилась за свои действия, но карьера высокопоставленных полицейских оказалась все равно разрушена.
Бегал недолго. В Волгограде задержали убившего двух студентов водителя Mercedes Benz07.10.2023 13:42
Расследования 07.10.2023 13:42
Увезли на такси. Под Волгоградом двое иностранцев изнасиловали 38-летнюю женщину06.10.2023 19:33
Расследования 06.10.2023 19:33
Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллиона06.10.2023 15:02
Расследования 06.10.2023 15:02
Директор ООО «Ремстрой» украл миллион, а на остаток «подшаманил» школьный спортзал под Волгоградом06.10.2023 10:24
Расследования 06.10.2023 10:24
В Москве осудили экстремиста-педофила из Волгоградской области06.10.2023 09:10
Расследования 06.10.2023 09:10
Волгоградский суд дал иностранцу 9 лет за сбыт наркотиков через Telegram05.10.2023 17:27
Расследования 05.10.2023 17:27
ВС почти на 7 лет снизил приговор волгоградцу, который отказался назвать пароли от телефонов05.10.2023 16:29
Расследования 05.10.2023 16:29
Оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке задержали преступников в Волгограде05.10.2023 13:26
Расследования 05.10.2023 13:26
В Волгограде 7 октября пройдут соревнования «Высота 102»05.10.2023 12:38
Расследования 05.10.2023 12:38
Группа экстремистов в Волгоградской области готовилась к нападению на силовиков05.10.2023 10:55
Расследования 05.10.2023 10:55
Крышевавшую браконьеров ОПГ накрыли в Волгоградской области: видео05.10.2023 10:23
Расследования 05.10.2023 10:23
Студента из Египта арестовали за обман волгоградской пенсионерки на 2,6 млн рублей04.10.2023 18:31
Расследования 04.10.2023 18:31
Неопытный преподаватель получил 3 года колонии в Волгограде за мини-взятку04.10.2023 17:16
Расследования 04.10.2023 17:16
В Волгограде с застройщика проблемного дома взыскали 13 млн рублей убытков в бюджет04.10.2023 15:38
Расследования 04.10.2023 15:38
Волгоградец из-за безденежья распилил на части дорожный каток и продал04.10.2023 14:18
Расследования 04.10.2023 14:18