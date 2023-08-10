Общество 10.08.2023 11:33
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10.08.2023 11:33
Алексей Климов, который в июле текущего года был уволен с должности заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД России по Волгограду, не согласился с этим решением и оспорил его в суде, передает V102.RU.
Напомним, что должности он лишился после скандального видео с покатушками певицы Анет Сай, оказавшейся на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, который довез артистку с мигалками до аэропорта Волгограда. Вместе с Алексеем Климовым был уволен и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Степанов.
Полковник полиции Климов подал иск в Ворошиловский районный суд Волгограда. Предварительное заседание по этому делу состоится уже на следующей неделе.
Как ранее сообщало информагентство, после скандального видео, на котором певицу Анет Сай везли с включенными спецсигналами на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС в аэропорт Волгограда, со своими должностями попрощались большие начальники волгоградской полиции. После этого артистка записала еще один ролик, в котором извинилась за свои действия, но карьера высокопоставленных полицейских оказалась все равно разрушена.
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