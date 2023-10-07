



Андрей Бочаров провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, перед этим губернатор Волгоградской области, замминистра МВД Александр Кравченко и глава ДНР приняли участие в мероприятиях на Мамаевом кургане, где состоялась церемония принятия присяги курсантами из ДНР волгоградской академии МВД. Андрей Бочаров, Александр Кравченко и Денис Пушилин возложили также цветы к мемориалам комплекса «Героям Сталинградской битвы». Андрей Бочаров провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, перед этим губернатор Волгоградской области, замминистра МВД Александр Кравченко и глава ДНР приняли участие в мероприятиях на Мамаевом кургане, где состоялась церемония принятия присяги курсантами из ДНР волгоградской академии МВД. Андрей Бочаров, Александр Кравченко и Денис Пушилин возложили также цветы к мемориалам комплекса «Героям Сталинградской битвы».





Обстоятельный диалог глав двух регионов состоялся в Зале Воинской и Трудовой славы. Стороны обсудили вопросы реализации межрегиональных проектов развития, укрепления гуманитарных, культурных и образовательных связей. Обстоятельный диалог глав двух регионов состоялся в Зале Воинской и Трудовой славы. Стороны обсудили вопросы реализации межрегиональных проектов развития, укрепления гуманитарных, культурных и образовательных связей.

Глава Волгоградской области от имени жителей региона поприветствовал Дениса Пушилина на героической сталинградской земле и передал жителям Донецкой Народной Республики слова искреннего уважения и поддержки.- Волгоградская область и Донецкая Народная Республика связаны историческими корнями, основа развития наших регионов, наших взаимоотношений заложена давно. Уверен, что у нас огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия, и сегодня хотел бы обсудить вопросы консолидации наших возможностей для развития наших регионов и России в целом, — отметил волгоградский губернатор.Денис Пушилин поблагодарил губернатора, а в его лице всех жителей Волгоградской области за помощь, оказанную эвакуированному населению ДНР.— Нашим женщинам, старикам требовалась помощь, и Волгоградская область оказала очень серьезную поддержку. Сегодня мы имеем возможность обсудить и будущее: СВО закончится, и нам будет необходимо выстраивать отношения между регионами — будем делать все, что пойдет на благо Волгоградской области и Донецкой Народной Республики.