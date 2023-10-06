Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллиона





Трое жительниц Волгоградской области получат по 500 тысяч рублей от Министерства культуры Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, волгоградки вошли в число победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей.

Так, в списке победителей – Наталья Черемисова, преподаватель детской школы искусств «Гармония» в Волжском, Лариса Сафарова из детской школы искусств им. М.А, Балакирева в Волгограде и ее коллега Татьяна Чернова.

В Минкультуры РФ сообщают, что конкурс в этом году проводился во второй раз – премии учреждены Указом Президента Российской Федерации в 2022 году.

– В этом году на конкурс было выдвинуто 565 соискателей: 71 – от вузов, 106 – от училищ и 388 – от ДШИ. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны, – уточняют в ведомстве. – Специальная комиссия, которую сформировало Минкультуры России, оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Преподаватели из Волгограда оказались в числе 100 других, которым выплатят по 500 000 рублей, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов получат по 1 млн рублей.