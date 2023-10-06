Расследования

Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллиона

Расследования 06.10.2023 15:02
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06.10.2023 15:02


Трое жительниц Волгоградской области получат по 500 тысяч рублей  от Министерства культуры Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, волгоградки вошли в число победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей.

Так, в списке победителей – Наталья Черемисова, преподаватель детской школы искусств «Гармония» в Волжском, Лариса Сафарова из детской школы искусств им. М.А, Балакирева в Волгограде и ее коллега Татьяна Чернова.

В Минкультуры РФ сообщают, что конкурс в этом году проводился во второй раз – премии учреждены Указом Президента Российской Федерации в 2022 году.

– В этом году на конкурс было выдвинуто 565 соискателей: 71 – от вузов, 106 – от училищ и 388 – от ДШИ. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны, – уточняют в ведомстве. – Специальная комиссия, которую сформировало Минкультуры России, оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Преподаватели из Волгограда оказались в числе 100 других, которым выплатят по 500 000 рублей, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов получат по 1 млн рублей.

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