На матч «Динамо-Синары» и «Черноморочки» в Волгограде позвали китайцев





Гандболистки «Динамо-Синары» в субботу, 7 октября на домашней арене встретятся с дебютантками Суперлиги новороссийской «Черноморочкой». Начало встречи в 14-00. За час до игры, в 13-00, запланированы традиционные предматчевые мероприятия в СГЗ «Динамо». Вход свободный, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» в субботу, 7 октября на домашней арене встретятся с дебютантками Суперлиги новороссийской «Черноморочкой». Начало встречи в 14-00. За час до игры, в 13-00, запланированы традиционные предматчевые мероприятия в СГЗ «Динамо». Вход свободный, сообщает V102.RU.





Отметим, что гандболистки и персонал «Синары» на этой неделе посетили Дом китайской кухни «Золотой дракон». Шеф-повар Шуван Ли угостил гостей своими фирменными блюдами. Также гандболистки попробовали китайский чай. Олег Кулешов выразил благодарность Ли и хозяйке заведения Анджеле Цань за теплый прием и вкусные угощения. Отметим, что гандболистки и персонал «Синары» на этой неделе посетили Дом китайской кухни «Золотой дракон». Шеф-повар Шуван Ли угостил гостей своими фирменными блюдами. Также гандболистки попробовали китайский чай. Олег Кулешов выразил благодарность Ли и хозяйке заведения Анджеле Цань за теплый прием и вкусные угощения.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото «Динамо-Синара» VK.com

Болельщики бело-голубых уже заждались побед от своей любимой команды. Безвыигрышная серия волгоградок насчитывает четыре поединка. Стоит отметить, что и календарь на старте сезона оказался непростым для подопечных Олега Кулешова. «Лада» и «Астраханочка» наряду с «Синарой» - явные претенденты на медали в нынешнем чемпионате. Ну а «Ростов-Дон» и ЦСКА в очередной раз и вовсе являются главными фаворитками на чемпионство. Это все соперницы, которым уступили динамовки в начале Суперлиги.При этом, несмотря на высокий статус оппоненток, наставник волгоградского клуба после последнего матча с армейским коллективом в Москве, который хозяйки выиграли с крупным счётом 35:18, заявил, что у него нет претензий к своей команде по желанию победить. Однако в то же время 49-летний специалист посетовал на то, что его гандболистки пока не могут на протяжении всей игры стабильно выступать на одном уровне с сильными противниками.Можно предположить, что и с «Черноморочкой» в субботу будет непросто. Новороссийский клуб был основан только в прошлом году, но уже успел выиграть Высшую Лигу и получить повышение в классе. В межсезонье команду возглавил Алексей Гумянов, под руководством которого подмосковная «Звезда» в прошлом розыгрыше Суперлиги стала бронзовым призером. А летом молодежная сборная России, в которой также трудится Гумянов, стала триумфатором на Играх стран СНГ в Беларуси. В составе национальной команды на турнире выступали четыре динамовки — голкипер Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Алина Загороднева и Анастасия Чешева.Старт нынешнего сезона «Черноморочке» удался получше, чем волгоградкам. После поражения в первых двух турах от «Ростов-Дона» и ЦСКА коллектив из Новороссийска поочередно обыграл «Луч», АГУ- «Адыиф», «Университет» и «Ставрополье». На данный момент они набрали 8 очков и идут на пятом месте. «Синара» имеет в своем активе четыре балла и располагается на седьмой позиции.«Динамо» и «Черноморочка» дважды встречались на предсезонных турнирах. В Краснодаре на соревнованиях «Легенды Юга» соперники разошлись миром — 25:25. А затем в Астрахани на «Кубке Звездного» бело-голубые одержали победу 30:27.Наставник бело-голубых пригласил сотрудников ресторана, а также его посетителей на домашние матчи «Динамо-Синары». Кроме того, Кулешов совместно с капитаном Елизаветой Дудкиной подарили хозяевам клубный шарф и гандбольный мяч.Перед субботним матчем зрителей ожидает выступление кавер-группы «НАЙТ-ЛАЙФ» и спортивного чир-клуба «Примо». Традиционно подгонять собравшуюся аудиторию в зале будет ведущий Алексей Жариков, а в качестве диктора снова поработает Юрий Кушнарёв. По окончанию встречи состоится розыгрыш призов среди болельщиков.