На матч «Динамо-Синары» и «Черноморочки» в Волгограде позвали китайцев

При этом, несмотря на высокий статус оппоненток, наставник волгоградского клуба после последнего матча с армейским коллективом в Москве, который хозяйки выиграли с крупным счётом 35:18, заявил, что у него нет претензий к своей команде по желанию победить. Однако в то же время 49-летний специалист посетовал на то, что его гандболистки пока не могут на протяжении всей игры стабильно выступать на одном уровне с сильными противниками.
Можно предположить, что и с «Черноморочкой» в субботу будет непросто. Новороссийский клуб был основан только в прошлом году, но уже успел выиграть Высшую Лигу и получить повышение в классе. В межсезонье команду возглавил Алексей Гумянов, под руководством которого подмосковная «Звезда» в прошлом розыгрыше Суперлиги стала бронзовым призером. А летом молодежная сборная России, в которой также трудится Гумянов, стала триумфатором на Играх стран СНГ в Беларуси. В составе национальной команды на турнире выступали четыре динамовки — голкипер Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Алина Загороднева и Анастасия Чешева.
Старт нынешнего сезона «Черноморочке» удался получше, чем волгоградкам. После поражения в первых двух турах от «Ростов-Дона» и ЦСКА коллектив из Новороссийска поочередно обыграл «Луч», АГУ- «Адыиф», «Университет» и «Ставрополье». На данный момент они набрали 8 очков и идут на пятом месте. «Синара» имеет в своем активе четыре балла и располагается на седьмой позиции.
«Динамо» и «Черноморочка» дважды встречались на предсезонных турнирах. В Краснодаре на соревнованиях «Легенды Юга» соперники разошлись миром — 25:25. А затем в Астрахани на «Кубке Звездного» бело-голубые одержали победу 30:27.
Перед субботним матчем зрителей ожидает выступление кавер-группы «НАЙТ-ЛАЙФ» и спортивного чир-клуба «Примо». Традиционно подгонять собравшуюся аудиторию в зале будет ведущий Алексей Жариков, а в качестве диктора снова поработает Юрий Кушнарёв. По окончанию встречи состоится розыгрыш призов среди болельщиков.