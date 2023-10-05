Происшествия

На заводе «НьюБио» в Волгоградской области потушили пожар в сушилке

Происшествия 05.10.2023 11:18
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05.10.2023 11:18


На завод «НьюБио» в хуторе Шарашенский Алексеевского района Волгоградской области сегодня утром выезжали две пожарные машины. Об этом, сообщает V102.RU со ссылкой на паблик Новоаннинский сегодня, рассказали очевидцы.
- По предварительной информации, в одном из цехов на втором этаже произошел пожар, - проинформировали соцсети.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что вызов на предприятие проходил по 112.
- Наши подразделения никаких работ не проводили, пожара не было, - говорится в комментарии ведомства.
В администрации Шарашенского сельского поселения, на территории которого находится предприятие,  между тем, подтвердили пожар на комплексе по глубокой переработке кукурузы.
- Сигнал о пожаре поступил в 7-15 ч., - рассказали в администрации поселения. – Через несколько минут уже две единицы нашей техники были на месте. Пожар вспыхнул в сушилке, его быстро потушили.
По словам жителей, руководство предприятия проведет проверку по факту ЧП.
- У них вообще-то все очень строго с пожарной безопасностью, но, видно, кто-то не доглядел, - рассказали хуторяне. 
Справка. Завод по глубокой переработке кукурузы начали строить в Волгоградской области в 2016 году, оборудование в хутор поставляли известные европейские компании из Германии, Швеции, Дании и США. На проектные мощности ООО "НьюБио" вышло в 2021 году. Завод производит такую продукцию, как, например, сухой глюкозовый сироп, кукурузный крахмал, кукурузный глютен, глютеновый корм. Глютен, в частности, является неотъемлемой составляющей детского питания. 
Фото ООО "Нью Био" VK.com

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