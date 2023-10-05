На заводе «НьюБио» в Волгоградской области потушили пожар в сушилке

- По предварительной информации, в одном из цехов на втором этаже произошел пожар, - проинформировали соцсети.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что вызов на предприятие проходил по 112.
- Наши подразделения никаких работ не проводили, пожара не было, - говорится в комментарии ведомства.
В администрации Шарашенского сельского поселения, на территории которого находится предприятие, между тем, подтвердили пожар на комплексе по глубокой переработке кукурузы.
- Сигнал о пожаре поступил в 7-15 ч., - рассказали в администрации поселения. – Через несколько минут уже две единицы нашей техники были на месте. Пожар вспыхнул в сушилке, его быстро потушили.
По словам жителей, руководство предприятия проведет проверку по факту ЧП.
- У них вообще-то все очень строго с пожарной безопасностью, но, видно, кто-то не доглядел, - рассказали хуторяне.