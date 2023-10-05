На заводе «НьюБио» в Волгоградской области потушили пожар в сушилке

На завод «НьюБио» в хуторе Шарашенский Алексеевского района Волгоградской области сегодня утром выезжали две пожарные машины. Об этом, сообщает V102.RU со ссылкой на паблик Новоаннинский сегодня, рассказали очевидцы.- По предварительной информации, в одном из цехов на втором этаже произошел пожар, - проинформировали соцсети.В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что вызов на предприятие проходил по 112.- Наши подразделения никаких работ не проводили, пожара не было, - говорится в комментарии ведомства.В администрации Шарашенского сельского поселения, на территории которого находится предприятие, между тем, подтвердили пожар на комплексе по глубокой переработке кукурузы.- Сигнал о пожаре поступил в 7-15 ч., - рассказали в администрации поселения. – Через несколько минут уже две единицы нашей техники были на месте. Пожар вспыхнул в сушилке, его быстро потушили.По словам жителей, руководство предприятия проведет проверку по факту ЧП.- У них вообще-то все очень строго с пожарной безопасностью, но, видно, кто-то не доглядел, - рассказали хуторяне.