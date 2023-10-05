«Нас не заменит никто»: учитель из Волгограда рассказал о поколении ЕГЭ, выгорании и дистанте





Могут ли современные гаджеты или искусственный интеллект заменить учителя? Действительно ли за последнее десятилетие в школах вырастили «поколение ЕГЭ»? И как спасти педагогов от профдеформации и выгорания? Эти вопросы уже давно разжигают горячие споры даже среди профессионалов. О новых тенденциях и верности педагогической классике корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с учителем химии лицея №5, победителем конкурса «Учитель года-2016» Евгением Ковалевым.





Пятнадцать лет назад Евгению Ковалеву казалось, что он стал учителем совершенно случайно – попал в школу благодаря случаю. Сейчас же мужчина понимает, что его путь не был простым стечением обстоятельств.

– Ещё студентом я работал в воскресной школе, ездил в детские лагеря, – рассказывает педагог. – А в 2010 году меня, выпускника магистратуры, пригласили в Иловлинскую школу №2 – учитель химии там как раз уходила в декрет. Спустя время я переехал в город. Детям в школе мы часто говорим: «Пройдет 10 лет, и ты вспомнишь мои слова». Потому что с возрастом понимаем и сами – обстоятельства, которые были в нашей жизни, происходили отнюдь не случайно. Сейчас я считаю, что занимаюсь тем, чем должен заниматься в жизни. Евангельская притча гласит: человеку даны таланты, которые он должен раскрыть в течение жизни. И плохо тому, кто зарывает их в землю. Отчасти в этом и есть смысл жизни – раскрыть таланты и найти им применение.

«Выгорание подкрадывается незаметно»

В шутке об учителях, которые ждут каникул больше, чем сами ученики, наверняка есть и доля правды. Ведь за сверхскоростным ритмом работы стоит такая опасная «болезнь» , как профессиональное выгорание.

– С каждым годом оно сказывается все сильнее. А почему? Мы вынуждены очень много работать, и дело тут даже не в нашем трудоголизме. Педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский говорил, что очень важная составляющая профессионального роста учителя – это его свободное время, – говорит Евгений Ковалев. – Не зря в советские годы ввели такое понятие, как ставка 18 часов в неделю. Сейчас в школах учителя берут по 30, а то и по 36 часов. То есть каждый день они проводят по 7 уроков! Кроме этого им нужно проверять тетради, готовиться к урокам, встречаться с родителями, проводить консультации. Получается, что учитель работает практически круглые сутки. Нагрузка увеличивается по разным обстоятельствам: из-за острого дефицита кадров и из-за не самых высоких зарплат. Когда я только пришел в школу, мои коллеги шутили в кулуарах: «На ставку не проживешь, а на две – некогда жить».

Эффективным «лекарством» от профессионального выгорания педагог называет свободные от работы выходные и полноценные отпуска.

– Психолог Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла» повторил мысль философа: если человек знает «зачем», он выдержит любое «как». Я, например, для себя решил, что в воскресенье я вообще никак не связан с работой. В это время мы с семьей можем куда-то выехать, сходить в гости, попутешествовать. Очень важным я считаю и отпуск учителя. Для меня это «святое» время, которое я посвящаю исключительно семье. Вот самая настоящая перезагрузка, – делится учитель. – А ещё я советую коллегам выходить из зоны комфорта и участвовать в различных конкурсах. Если у тебя есть что-то вдохновляющее и радующее, все сложности будут смягчаться.





«Время завышенных ожиданий от электронных ресурсов прошло»

Во времена пандемии разговоры о выходе образования на новый уровень зазвучали все громче. Казалось, что современные технологии если не заменят учителя, то станут хотя бы посредником между ним и учениками. Однако время доказало, что ожидания от электронных ресурсов были сильно завышены.

– Личность может воспитать только личность, – убежден Евгений Ковалев. – Для меня конкурс «Учитель года» – некая лакмусовая бумажка. Он позволяет посмотреть на то, чем живет современная школа. Еще в 2020 году на заключительном этапе конкурса в Волгограде каждый второй педагог говорил, о том какую группу «Вконтакте» он создал для общения с учениками, как у него построена работа в Skype, как он проводит конференции в Zoom. Прошло три года, пандемия закончилась, и сейчас об этом уже мало кто говорит. То есть оказалось, что повышенный интерес к технологиями был спровоцирован только лишь внешними факторами. Внутренней потребности у учителя в таком масштабировании не было. Период завышенных ожиданий от электронных образовательных ресурсов, на мой взгляд, уже прошёл.

Временный переход на дистанционное образование многим педагогам дался отнюдь не безболезненно. И сейчас они все чаще выбирают классический, проверенный временем стиль преподавания.

– Когда смотришь уроки «Учителя года-2023», видишь, что педагоги очень редко используют ту же интерактивную доску, чат-боты, искусственный интеллект. А что же они выбирают? Живое общение учителя с учениками. Среди других работ конкурсантов я отметил просто потрясающее занятие по литературе. Педагог построил урок на слове, и лично для меня это стало настоящим произведением искусства. Такое мастерство просто завораживает и еще раз подтверждает, что учителя и его слово не заменит никто.

«Ориентировать учебный процесс только на ЕГЭ – преступление»

В отличие от ушедшего на «галерку» дистанта, выпускные экзамены по-прежнему остаются главной мишенью для критики. Их противники убеждены, что именно из-за них школьники превращаются в «поколение ЕГЭ» – безграмотных, незаинтересованных и неспособных учиться.

– Давайте начнем с того, что тенденция ругать поколения была всегда. Вспомним хотя бы строчку Лермонтова: «С печалью я гляжу на наше поколение». На самом деле изменение экономической, социокультурной ситуации и самой эпохи, безусловно, меняет нашу жизнь. Если раньше разница между детьми была видна спустя 30-40 лет, то сейчас ученики отличаются уже внутри школьного возраста. Выпускники и ученики начальной и средней школы – уже разные поколения. Сказать, что кто-то из них хуже, будет некорректно. Они – дети своей эпохи. Такие, какие есть. Задача учителя в том и заключается, чтобы это понять и развиваться в ногу со временем и с этим поколением, при этом крепко держась за традиции и классические подходы в образовании.





По словам Евгения Ковалева, за последние 10 лет Единый государственный экзамен получил такую масштабную «перепрошивку», что уже давно перестал помещаться в узкое понятие теста.

– ЕГЭ тоже стал нашей реальностью. Мы можем сколько угодно его критиковать, но сейчас это часть нашего образовательного процесса. Единственное, я всегда выступаю за то, что учебный процесс не должен быть ориентирован только на ЕГЭ. На мой взгляд, это просто преступление. Экзамен – некая проверка здесь и сейчас. Невозможно всю науку, все знание о предмете измерить КИМами (контрольно-измерительными материалами, – Прим.ред) в течение трех с половиной часов. Задача учителя – сформировать мышление, научную грамотность, понимание предмета. Ученики должны знать шире, выше, глубже. И дети, которые осваивают курс именно так, никакие не жертвы ЕГЭ, – убежден учитель химии. – За что чаще всего критикуют Единый госэкзамен? Людям, весьма далеким от системы образования, он кажется некой «угадайкой». На самом деле это не так. Сейчас очень много заданий, в которых не задано количество верных ответов. Может быть, один, а, может, все пять. Угадать в этом случае – из области фантастики. Экзамен действительно совершенствуется, и сейчас он уже не тот, каким был в первые 5-10 лет.

«На сотку буквально молятся, хотя это совсем не самоцель»

Какой школьник не мечтает получить за ЕГЭ сто баллов? Этот результат для многих выпускников становится главной целью и мощным мотиватором. Однако ориентироваться исключительно на итоговый балл волгоградский педагог считает провальной тактикой.

– За годы преподавания у меня было пять стобалльников. И вот, что я могу вам сказать. Сотка не была самоцелью ни для них самих, ни для меня, как для их учителя. Конечно, на нее все смотрят, на нее «молятся», потому что это некое подтверждение знаний. Несколько лет назад моя ученица сдала ЕГЭ на 99 баллов. И представьте себе, что результат экзамена вызвал у нее слезы. И это были не слезы радости, – вспоминает учитель.





Педагогический рецепт Евгения Ковалева кажется максимально простым и понятным. Но это лишь на первый взгляд.

– Первое и, пожалуй, главное условие для получения 100 баллов – очень высокая работоспособность и замотивированность на результат. Просто так сотка не дается. Она становится результатом кропотливого труда ученика, педагога и родителей. Все работают, помогают, поддерживают, не нагнетают. У меня были ученики, готовые решать задания каждую свободную минуту. Причём они не грезили 100 баллами. Просто им было интересно, и они чувствовали ответственность за то, что делают. Психоэмоциональное состояние ребенка – второе слагаемое успеха. Все люди по-разному реагируют на стрессы, повышенное внимание к себе, и так быстро «перепрошить» человека просто невозможно. Порой из-за банальной невнимательности и нервозности ребёнок может допустить досадные ошибки и получить не 100, а 85 баллов. Что, впрочем, тоже является отличным результатом. Повторюсь, что сотня – вовсе не самоцель.

Виктория Чумакова

Фото: предоставлены Евгением Ковалевым

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