«Больше всего нагнетают родители»: психолог рассказала, как детям и взрослым пережить год перед экзаменами





Мысли о предстоящих выпускных экзаменах тревожат школьников уже в начале учебного года. Ничуть не меньше (а зачастую даже больше) волнуются их родители. Как пережить этот этап без лишних стрессов и не погрязнуть в страхах и сомнениях накануне ЕГЭ, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у заведующей отделением медико-психологического консультирования волгоградского Центра психического здоровья детей и подростков Елены Михайленко.

Истории о том, как школьники не сдают экзамены и моментально теряют шанс на хорошее образование, мотивируют далеко не всех, уверена специалист. В стрессовой ситуации часть учеников рискует впасть в ступор, а часть – попросту сбросить с себя лишние обязательства.

– Все дети воспринимают ситуацию по-разному. Ребенок с высоким уровнем ответственности и долженствования будет бежать, бежать и тянуть настолько, насколько ему хватит физических и психологических сил. А другой ученик по дороге к финишу станет сбрасывать с себя все лишнее, – рассуждает Елена Михайленко. – В своей практике мы сталкиваемся и с одной, и с другой позицией.

Психолог уверена, что спокойствие будущего выпускника во многом зависит от спокойствия его родителей. Выдохнув и настроившись на позитивный лад, волгоградцы могут научить тому же и своих детей.

– В 9 классе итоговый экзамен пишут абсолютно все ученики. И случаи, когда ребёнок не сдал ОГЭ, единичны – как правило, они связаны с состоянием здоровья, – отмечает психолог. – В 10-й же класс идут более сильные в плане учёбы дети. Они уже прошли условную репетицию экзамена и готовы к ЕГЭ больше, чем их родители. Именно родители в большей степени переживают и нагнетают ситуацию. Хотя в это время им необходимо справиться с эмоциями самому и научить стрессоустойчивости своего ребёнка. Это вполне реально.

Какие бы смелые планы горожане не строили на будущее своих детей, Елена Михайленко рекомендует учитывать их реальные способности, не задирать планку и не гнаться за сверхрезультатами.

– К сожалению, я очень часто слышу, как родители сравнивают своего ребёнка с его друзьями, одноклассниками: кто из них успешнее, кто быстрее, а кто медленнее соображает. Но возможности и результаты человека можно оценивать лишь в сравнении с его возможностями и результатами вчера, – настаивает Елена Михайленко. – Не стоит также завышать планку и говорить, что меньше 80 баллов быть не должно. Иногда родители ждут того, чего дождаться невозможно, а потом не могут принять результат.

Ещё в начале учебного года с учениками выпускных классов стоит проиграть несколько сценариев – что будет, если экзамен окажется сложнее? А если ты не наберёшь желаемое количество баллов?

– Не надо настраивать детей против школы, запугивать и говорить, что от экзаменов зависит вся их жизнь. Родители должны спрогнозировать последствия своих действий. Стоит ли нагнетать? Особенно, если они знают, что их ребенок и без этого тревожно-мнительный. Зачем его пугать еще сильнее? – комментирует специалист. – Всегда нужно обсуждать с детьми альтернативные варианты. Что будет, если..? Какие пути выхода из этой ситуации существуют? Какие альтернативные шаги мы можем сделать? Эта альтернативность должна предлагаться постоянно, потому что ребенок должен знать – если что-то пошло не по плану, его жизнь продолжается. Формирование картины мира, системы ценности маленького ребёнка происходит через сказки. И одним из самых часто используемых элементов в них является камень – направо пойдешь – приобретешь, но потеряешь, налево пойдёшь – потеряешь, но приобретёшь. Это очень важная трансляция того, что у человека всегда есть выбор.

Чтобы подготовка к экзаменам не превратилась для детей в засасывающую воронку, психолог рекомендует выстроить чёткий распорядок дня.

– Как бы банально это ни звучало, но родителям выпускников нужно помочь детям организовать чёткий режим дня. С этим бывает сложно, потому что дети считают себя очень взрослыми, в 11 классе многим уже есть 18 лет. Однако самим справиться с выстраиванием графика могут далеко не все. А от этого очень многое зависит, – убеждает медицинский психолог. – Возможно, на время подготовки необходимо снизить домашние обязанности. Особенно это касается детей, живущих в сельской местности. Если ребенок помогал по хозяйству, стоит немного уменьшить его нагрузку. Ресурс в это время должен быть направлен в другое русло. И ещё один важный совет. Медицинские препараты можно и нужно применять только по назначению врача! Не стоит в профилактических целях поить и кормить подростка лекарствами.

Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»