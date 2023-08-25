



В последние годы многие волгоградцы безапелляционно называют молодежь «поколением ЕГЭ». Недавним школьникам приписывают потерю интереса к учебе и книгам, шаблонное мышление и тотальную безграмотность. Справедливы ли эти обвинения? Правда ли, что хранителей грамотной речи становится все меньше? Или эта проблема совсем не нова? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» спросили у известного филолога, профессора ВГСПУ Василия Супруна.

В наши дни оценить уровень грамотности человека стало в разы легче. Еще пару десятков лет назад рядовой волгоградец писал стандартные заявления на работе и письма родным, а теперь отправляет десятки сообщений всего за несколько часов.

– Я не уверен, что новое поколение россиян менее грамотно, чем предшествующие. Просто грамотность стала другой. Вспомним, что ещё не так давно были пишущие машинки, на которых могли печатать только специально обученные люди. Современные дети, наверное, думают, что машинистка – это жена машиниста. А ведь это была особая профессия, – рассуждает Василий Супрун. – Потом машинки появились в некоторых семьях, обычно у работников вузов, учителей, но всё равно массовыми они не стали, мало кто умел печатать. А теперь все от мала до велика спокойно набирают текст на компьютере или в телефоне, уже и ручкой или карандашом некоторые писать разучились. Если раньше к письменной речи люди прибегали нечасто: нужно было написать заявление на работу, в отпуск, раз в месяц письмо отправить родным или знакомым, открытку подписать ко дню рождения, то теперь ежечасно, а то и по нескольку раз в час отправляются послания с телефона, по электронной почте, в социальных сетях. Письменная речь стала обыденным явлением. Правда, в последнее время она несколько вытесняется голосовыми сообщениями, но всё же полностью вряд ли исчезнет. А раз люди пишут, то они чаще задумываются об орфографии и пунктуации, о грамматике. Да ещё и компьютер подскажет, где ошибка: подчеркнёт красным орфографическую и синим пунктуационную. Глядишь, что-то останется в памяти.





В споре о грамотности старшее поколение справедливо вспомнит о том, что в их время полноценные произведения не заменяли комиксы и картинки, короткие тексты и ролики с титрами.

– Люди перестали писать и читать длинные тексты. В популярной песне Александры Пахмутовой «Баллада о спорте» поэт Николай Добронравов чётко уловил новое свойство времени:

Всё быстрей,

Мчится время всё быстрей.

Время стрессов и страстей

Мчится всё быстрей.

– Современная переписка состоит из пары предложений. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения и раньше редко встречались в устной речи, теперь же их почти не стало. Журналисты в текстах то и дело прибегают к парцелляции, разбивая даже простые предложения на отдельные блоки: Я увидел девушку. Которая стояла на остановке. Задумавшись, – отмечает доктор филологических наук. – Потеря способности воспринимать объёмный текст в свою очередь приводит к неумению и нежеланию читать серьёзную литературу. Я помню времена, когда в метро, в автобусах, троллейбусах читали если не все, то большинство. Нечитающий человек в метро выглядел странно. Теперь же рассматривают рисунки и фотографии в телефоне, читают короткие подписи к ним, анекдоты. Книг, журналов, газет никто не читает, разве что у кого-то открыт планшет с детективом. Отсутствие чтения приводит к потере грамотности. Знаю, что некоторые школы в Волгограде проводят с детьми акции «Читаем с папой», «Читаем всей семьёй». Домашнее чтение способно привить желание читать. Человек, много читающий, всегда грамотный.

А что же не так с ЕГЭ? Действительно ли выпускной экзамен стал катком, проехавшим по всей системе школьного образования и лишившим подростков базового уровня грамотности? Несмотря на всплывшие недостатки ЕГЭ, Василий Супрун не склонен к его демонизации.

– Поначалу я был сторонником Единого государственного экзамена. Я видел, как ребята из глубинки, где нет репетиторов и хороших библиотек, благодаря своему таланту и знаниям получали возможность поступить в ведущие российские вузы. Но, как часто бывает у нас, потом из ЕГЭ сделали бизнес-проект, стали натаскивать детей на его сдачу, не развивая память, не расширяя знания, а тупо обучая действовать по алгоритму, – комментирует известный лингвист. – Да ещё появились обходные пути, когда человек, делающий в слове «ещё» 4 ошибки, получал свидетельство с солидными баллами по русскому языку. Но в целом я всё равно не стал противником ЕГЭ, это неплохая проверка знаний. На мой взгляд, совсем не лишним было бы дополнить её беседой с преподавателем, пусть без строгого оценивания, но хотя бы добавляющей пару баллов талантливому, мыслящему ребёнку.





Профессор ВГСПУ уверен, что с годами грамотного волгоградца не развратят ни сетевой «албанский» язык, ни мгновенные сообщения в социальных сетях с их намеренным коверканием слов.

– Не думаю, что можно растерять грамотность. Если она была у ребёнка с детства, потом он может её только укреплять, развивать. Сейчас ведь не только умные программы подчёркивают ошибки, но и у каждого в телефоне, компьютере есть словари, в которых можно проверить написание слова, его значение. Это, на первый взгляд, расхолаживает человека: зачем запоминать, если всегда можно обратиться к словарю в телефоне. Но ведь каждый раз в памяти остаётся содержание запроса и через некоторое время наступает запоминание, хотя вроде специально наизусть не заучивал правописание или словоупотребление, – подчеркивает Василий Супрун.

Правда, хроническую грамотность Василий Супрун считает лишь верхушкой айсберга. По его мнению, в погоне за «свежим» звучанием даже образованные люди рискуют растерять чувство красоты языка.

– Меня не так тревожат ошибки, все эти «каровы через а», эти «вообщем», как тревожит потеря чувства красоты языка, которой страдают вполне грамотные и образованные люди. Как можно вместо родного «сотрудничества» употреблять слово «коллаборация», если помнить, что во время Великой Отечественной войны коллаборантами называли тех, кто сотрудничал с фашистами. Да и название «Тотальный диктант» придумали люди, для которых английский язык если не родной, то близкий. В русском языке прилагательное «тотальный» имеет негативную сочетаемость: тотальное уничтожение, тотальная война, тотальное разрушение. В английском языке у слова total таких коннотаций нет. К сожалению, в рекламщики идут люди с низкой грамотностью. Вот свежий пример: «Я стираю только «Чайка», Я хорошая хозяйка». Может быть, хозяйка хорошая, но безграмотная, поскольку не знает, что существительные в русском языке склоняются, – добавляет волгоградец. – Но не буду завершать на печальной ноте. В последнее время я действительно замечаю, что у молодых людей есть желание быть грамотными. Они следят за своей устной и письменной речью, исправляют ошибки у собеседников. Хорошо бы, чтобы это превратилось в моду. Вот бы многочисленным молодёжным объединениям и группам выступить с лозунгом: «Грамотным быть престижно!»

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»