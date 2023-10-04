Молодежь «Динамо-Синары» показала характер в матчах нового сезона





Молодежная команда «Динамо-Синары-2» под руководством Анны Сидоричевой удачно стартовала в первенстве России дублирующих составов. Волгоградские юные гандболистки одержали все победы в первых восьми матчах сезона, сообщает V102.RU.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото «Динамо-Синара» VK.com



В дебютном туре на своей площадке в ФОК имени Левона Акопяна бело-голубые уверенно разобрались в двух играх со «Ставропольем-СУОР» — 37:26 и 33:24. В обеих встречах лучшим бомбардиром у хозяек стала Валентина Минченко. У него по шесть и семь набранных очков в каждом из поединков.Далее динамовки принимали АГУ- «Адыиф»-2 из Адыгеи. В итоге бело-голубые одержали две виктории — 31:20 и 29:11. В первом раунде противостояния между этими соперниками снова выделялась Валентина Минченко, настрелявшая на сей раз восемь мячей. В ответном матче ярко проявила себя Софья Сметанина, которая отметилась пятью точными попаданиями.В третьем туре в Волгоград приехали гандболистки из краснодарской Кубани-2-СШ «Академии гандбола», которые были обыграны со счетом 33-23 и 27:24. Софья Сметанина оба раза отметилась шестью результативными действиями.Затем подопечные Анны Сидоричевой отправились на свой первый выезд в Москву в гости к резервисткам «Луча». Столичный клуб до встречи с волгоградками не терял очков в чемпионате. В первой игре получилась упорная борьба. Гости только за 11 минут до конца благодаря голам Алены Алексеевой и Виктории Латышевой сумели уйти в отрыв в плюс четыре мяча. До финальной сирены динамовки ещё трижды поражали ворота оппоненток и в итоге праздновали успех — 30:24. Анастасия Медкова и Валентина Минченко отличились по шесть раз.На следующий день «Синара» закрепила победный результат, выиграв с более крупным счётом — 33:22. Виктория Латышева и Виктория Сидельникова забросили шесть мячей. В следующем туре «Динамо» встретится с другим лидером турнира на данный момент московским ЦСКА. Выездные поединки пройдут 5 и 6 октября.Также в чемпионате Высшей лиги стартовало «Динамо-УОР», ведомое Любовью Сидоричевой. На старте бело-голубые принимали «Уфу-Алису». Дебютный матч оказался победным для хозяек — 35:33. Лучшим страйкером в составе «Синары» стала Ангелина Кириченко — 11 заброшенных бросков. В повторном поединке гости взяли реванш — 31:30. Виктория Сидельникова оформила восемь мячей.Во втором туре «Динамо-УОР» снова обменялось победами с соперницами. На сей раз бело-голубым противостоял второй состав «Астраханочки». Географические соседки выиграли первую игру — 28:27. На следующий день викторию одержали волгоградские гандболистки — 27:21.Следующий тур команда «Динамо-Синара-УОР» проведет дома против резервисток подмосковной Звезды 21 и 22 октября.