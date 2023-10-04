В Волгограде проходит региональный конкурс «Лучший по профессии»





В Волгограде 12 предприятий направили своих лучших специалистов – всего 20 участников – на ежегодный конкурс «Лучший по профессии», который проводится администрацией Волгоградской области совместно с областным советом профсоюзов, а также некоммерческим партнерством «Совет директоров предприятий и организаций». И впервые в этом году, сообщает ИА «Высота 102», соревнование химиков региона на своей площадке принял «КАУСТИК».

В числе конкурсантов в этом году сотрудники таких предприятий как: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградский территориальный участок Приволжской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», АО «Силд Эйр Каустик», филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Волгограде «Объединенная кампания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод», ООО «Концессии Водоснабжения», АО «Волжский Оргсинтез», ООО «Концессии теплоснабжения», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Себряковцемент», АО «Корпорация Красный октябрь». Представители этих организаций соревновались в номинации «Лучший лаборант химического анализа».





АО «КАУСТИК» на конкурсе представляли победители заводского профессионального соревнования Екатерина Землянская, занявшая первое место, и бронзовый призер Елена Руденко. Последние годы сотрудницы «КАУСТИКа» уверенно занимали призовые места в региональном конкурсе.

— Конкурс профессионального мастерства в номинации «Лаборант химического анализа» уже стал обязательным в Волгоградской области. У нас представлен большой блок химической промышленности, и эта профессия востребована. Для города очень важны рабочие специальности, они пользуются большим спросом. Подобные конкурсы — замечательная возможность повысить свой профессиональный уровень, посмотреть на коллег по отрасли, обменяться опытом, — приветствовал участников конкурса председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов.





«Лучший по профессии» — одно из самых долгожданных, престижных и масштабных мероприятий Волгоградской области по популяризации рабочих профессий. Ежегодно во всех этапах конкурса принимают участие порядка 100 представителей разных профессий. Итоги нынешнего конкурса, который проводится в номинациях «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтер», «Лучший электросварщик», «Лучший механизатор" будут подведены в декабре.