Близким родственникам участников СВО дадут дополнительный отпуск





Родителям и супругам проходящих лечение или реабилитацию участников СВО дадут право взять дополнительный отпуск за свой счет на срок до 35 дней с сохранением рабочего места. Как сообщает V102.RU, такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 января.

На сегодня уже установлено право родственников погибших военнослужащих участников СВО по своему желанию взять отпуск на 14 дней за свой счет.

– Нужно продумать источники финансирования, потому что возлагать это на работодателя было бы не очень корректно - у нас есть и другие формы, например, использовать механизм больничного. Или чтобы часть зарплаты компенсировали из социальных фондов, но для этого нужно принимать отдельный закон. Кроме того, надо перечислить категории, к которым мы могли бы это применить. Следует двигаться в сторону большей социализации этого момента, – считает зампред комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Андрей Кузнецов.