В Волгограде завершился сезон фонтанов

Напомним, в летний сезон в разных районах Волгограда работали более 20 фонтанов.





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Муниципалитет приступил к консервации городских фонтанов на зимний период. В течение ближайших двух недель специалистам районных коммунальных служб предстоит осушить и очистить чаши, проверить состояние инженерных систем и выполнить профилактические работы на гидротехнических объектах. Как рассказали V102.RU в администрации Волгограда, в Советском районе уже подготовлены к зиме фонтаны, расположенные в парке «Петровский» и в парковой зоне на Тулака. В Кировском районе завершаются мероприятия по консервации фонтана у ЦКиД «Авангард».На следующей неделе сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» проведут промывку всех элементов плоскостного фонтана на Центральной набережной. Затем специалисты демонтируют струеобразующие элементы и насосы: до возобновления работы гидротехнического сооружения детали будут храниться на базе предприятия. Также в зимнюю «спячку» отправят фонтан на площади Советской.Аналогичные работы пройдут и в других районах города - на каждом сооружении к зимнему периоду районным коммунальным службам предстоит слить воду из чаш, трубопроводов, системы фильтрации, удалить солевые отложения на поверхностях фонтанов, очистить фильтры, проверить системы вентиляции в техническом помещении, провести техобслуживание насосов.