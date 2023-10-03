Волгоградские врачи нашли редкую болезнь у 3-летней девочки

- Это редкое заболевание, которое встречается примерно у одного из двадцати тысяч детей. Ведущими клиническими проявлениями являются: прогрессирующие искривления нижних конечностей, деформация и увеличение в размерах коленных и голеностопных суставов, «утиная» походка вследствие деформации шейки бедра, боль в костях после физической нагрузки, - пояснили в медучреждении.
Для комплексного обследования малышка была госпитализирована в педиатрическое отделение для детей раннего возраста. В медучреждении было проведено молекулярно-генетическое исследование, которое позволило определить тип генетической мутации. Ребенка будут лечить генно-инженерным препаратом, и все дефекты, уверены врачи, со временем исчезнут.
Справка. С начала 2023 года всех новорождённых в роддомах Волгоградской области бесплатно обследуют на 36 наследственных заболеваний. Цель расширенного генетического скрининга — профилактика тяжёлых осложнений. Часть исследований проходит на базе генетической консультации Волгоградской областной клинической больницы № 1.
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