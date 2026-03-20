



С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу поправки в закон «О защите прав потребителей». Как сообщили в Роспотребнадзоре, теперь размер штрафов и неустоек может быть ограничен.

Так, ранее суд мог взыскать штраф с продавца за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Теперь же штраф не назначат в случаях, если требования не выполнены по вине самого потребителя, если продавец не смог исполнить требование из-за проблем с контрагентом и если заключили медиативное соглашение и продавец его выполнил.

Также с февраля введено ограничение на размер неустойки. Она не может превышать сумму, уплаченную потребителем за товар. Суд может и уменьшить неустойку, если сочтет ее преувеличенной.

Кроме того, теперь закон запрещает передавать третьим лицам право требования штрафов и неустоек, еще не взысканных судом. Такие сделки будут признаны недействительными.