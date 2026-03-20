 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
«Защищал небо родного Сталинграда»: погибшего в Великой Отечественной войне летчика спустя полвека назвали Героем России

В 1943 году летчик Сергей Корольков, защищавший небо Сталинграда в самые тяжелые дни войны, попал в список пропавших без вести, а потому не получил высшей награды СССР. Историческую несправедливость в Волгограде исправили только спустя полвека. В 1994 году участнику Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России.

Звание Героя России и медаль «Золотая Звезда», заменившие высшие награды СССР, учредили 20 марта 1992 года. В Волгограде их присвоили пятерым вовремя не награжденным участникам Сталинградской битвы – танкисту Феодосию Ганусу, снайперу Максиму Пассару, медсестре Наталье Качуевской, а также летчикам – Николаю Абрамашвили и Сергею Королькову.

Родившись еще в Царицыне, Сергей Корольков окончил семилетку и школу фабрично-заводского ученичества, а после записался в аэроклуб. Впервые «вдохнув» небо и оторвавшись от земли, начинающие пилоты испытывали поистине детский восторг от наконец сбывшейся мечты.

В октябре 1937-го бывшего электрика в листопрокатном цехе завода «Красный Октябрь» зачислили в ряды красноармейцев. Окончив сначала Одесскую авиационную школу пилотов, а затем Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов, он был вполне сформированным летчиком-истребителем.

С первых дней войны для молодого, но уже опытного пилота нашлось немало работы. Вылетая на боевые задания на истребителе И-153, он в составе полка воевал на Южном и Юго-Западных фронтах. К сентябрю 1941-го на счету Сергея Королькова было 35 вылетов, один сбитый самолет противника лично и два – в составе группы. Представляя летчика к ордену Красного Знамени, его боевые командиры писали: «Неоднократно участвовал в выполнении боевых заданий. За этот период имеет 35 боевых вылетов, из них одиннадцать раз летал штурмовать наземные войска противника, пятнадцать раз летал в разведку на территории противника. Поставленную задачу выполняет всегда хорошо».

С родным городом Сергей Корольков разделил самые тяжелые дни начавшейся Сталинградской битвы. С 20 августа по 9 сентября командир эскадрильи защищал небо над Сталинградом и выходил в самые ожесточенные бои.

– После переформирования, длившегося с сентября 1942-го по февраль 1943-го, он участвовал в боях сначала на Брянском, потом на Центральном, а затем и на Воронежском фронтах, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Последняя воздушная битва капитана Королькова случилась в районе села Беленихино Белгородской области. Пользуясь облачностью, до 10 немецких Мессершмитов проводили атаки на советские истребители, не вступая при этом в открытый бой.

– Из этого вылета Сергей Корольков, увы, не вернулся, – добавляют в музее. – После его гибели в Нижний Тагил ушло извещение о том, что капитан Корольков пропал без вести. В 1943-м его представляли к присвоению звания Героя Советского Союза, однако из-за статуса пропавшего без вести его он так и не получил.

Военный путь погибшего сталинградского летчика буквально по крупицам восстановила его тетя. Приезжая в архивы и изучая наградные листы, она старалась исправить историческую несправедливость.

– Благодаря бывшему директору музея-заповедника «Сталинградская битва», ветерану авиации Анатолию Иванкину имя Сергея Королькова наконец вывели из забвения. Указом Президента от 31 марта 1994 года ему присвоили звание Героя России ( посмертно), – заключают в музее.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва", коллаж Алексея Костякова 

Общество 20.03.2026 15:34
Общество 20.03.2026 14:40
Общество 20.03.2026 13:54
