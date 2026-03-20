



В 1943 году летчик Сергей Корольков, защищавший небо Сталинграда в самые тяжелые дни войны, попал в список пропавших без вести, а потому не получил высшей награды СССР. Историческую несправедливость в Волгограде исправили только спустя полвека. В 1994 году участнику Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России.

Звание Героя России и медаль «Золотая Звезда», заменившие высшие награды СССР, учредили 20 марта 1992 года. В Волгограде их присвоили пятерым вовремя не награжденным участникам Сталинградской битвы – танкисту Феодосию Ганусу, снайперу Максиму Пассару, медсестре Наталье Качуевской, а также летчикам – Николаю Абрамашвили и Сергею Королькову.

Родившись еще в Царицыне, Сергей Корольков окончил семилетку и школу фабрично-заводского ученичества, а после записался в аэроклуб. Впервые «вдохнув» небо и оторвавшись от земли, начинающие пилоты испытывали поистине детский восторг от наконец сбывшейся мечты.

В октябре 1937-го бывшего электрика в листопрокатном цехе завода «Красный Октябрь» зачислили в ряды красноармейцев. Окончив сначала Одесскую авиационную школу пилотов, а затем Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов, он был вполне сформированным летчиком-истребителем.

С первых дней войны для молодого, но уже опытного пилота нашлось немало работы. Вылетая на боевые задания на истребителе И-153, он в составе полка воевал на Южном и Юго-Западных фронтах. К сентябрю 1941-го на счету Сергея Королькова было 35 вылетов, один сбитый самолет противника лично и два – в составе группы. Представляя летчика к ордену Красного Знамени, его боевые командиры писали: «Неоднократно участвовал в выполнении боевых заданий. За этот период имеет 35 боевых вылетов, из них одиннадцать раз летал штурмовать наземные войска противника, пятнадцать раз летал в разведку на территории противника. Поставленную задачу выполняет всегда хорошо».

С родным городом Сергей Корольков разделил самые тяжелые дни начавшейся Сталинградской битвы. С 20 августа по 9 сентября командир эскадрильи защищал небо над Сталинградом и выходил в самые ожесточенные бои.

– После переформирования, длившегося с сентября 1942-го по февраль 1943-го, он участвовал в боях сначала на Брянском, потом на Центральном, а затем и на Воронежском фронтах, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Последняя воздушная битва капитана Королькова случилась в районе села Беленихино Белгородской области. Пользуясь облачностью, до 10 немецких Мессершмитов проводили атаки на советские истребители, не вступая при этом в открытый бой.

– Из этого вылета Сергей Корольков, увы, не вернулся, – добавляют в музее. – После его гибели в Нижний Тагил ушло извещение о том, что капитан Корольков пропал без вести. В 1943-м его представляли к присвоению звания Героя Советского Союза, однако из-за статуса пропавшего без вести его он так и не получил.

Военный путь погибшего сталинградского летчика буквально по крупицам восстановила его тетя. Приезжая в архивы и изучая наградные листы, она старалась исправить историческую несправедливость.

– Благодаря бывшему директору музея-заповедника «Сталинградская битва», ветерану авиации Анатолию Иванкину имя Сергея Королькова наконец вывели из забвения. Указом Президента от 31 марта 1994 года ему присвоили звание Героя России ( посмертно), – заключают в музее.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва", коллаж Алексея Костякова