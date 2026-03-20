



В соседней с Волгоградской Ростовской области ограничили перемещение молока и продукции животного происхождения, а также поголовья животных с территории региона в связи с напряженной эпизоотической обстановкой по пастереллезу. В Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное заявление комитета ветеринарии, на сегодня случаев заболевания КРС не выявлено.

– В Волгоградской области не зарегистрировано случаев пастереллеза, а также других заразных и особо опасных болезней крупного рогатого скота, – заявили в облкомветеринарии. – Для профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц на территории Волгоградской области государственной ветеринарной службой региона регулярно осуществляется комплекс диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических обработок.

В настоящее время в Волгоградском регионе проходит вакцинация крупного рогатого скота с обязательным осмотром животных.

Отметим, что некоторые федеральные издания сегодня заявили об обнаружении пастереллеза в 11 регионах России, отнеся в этот список и Волгоградскую область. Однако в официальном заявлении комитета ветеринарии говорится, что случаев заболевания в регионе нет:

