Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Триумф волгоградских пловцов в Краснодаре: спортсмены взяли 13 медалей за один день

В Краснодаре продолжается чемпионат Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов по плаванию. Во Дворце водных видов спорта сегодня, 20 марта, состоялся третий день соревнований – с неожиданными результатами и успешными выступлениями спортсменов из разных регионов России. Всего в турнире принимают участие 670 пловцов из 14 субъектов России.

Команда Волгоградской области подтвердила свой высокий уровень, завоевав сегодня, 20 марта, тринадцать медалей: четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Особенно отличились спортсмены в дисциплинах вольного стиля, баттерфляя и на спине.

На дистанции 100 метров вольным стилем победу одержал Артём Лукашов из Республики Крым с результатом 50,7 с. Второе место занял Степан Сторожев из Краснодарского края (51,28 с), а замкнул тройку призёров Вячеслав Зуев из Волгоградской области (51,37 с).

В женской категории на дистанции 200 метров вольным стилем уверенную победу одержала Валерия Бражниченко из Волгоградской области с результатом 2:03,21. Второе место у Анастасии Сорокиной из Краснодарского края (2:06,55), третье – у Маргариты Рощепкиной из Ростовской области (2:08,07).

На дистанции 100 метров на спине золото завоевала София Скобелева из Краснодарского края с результатом 1:04,86. Маргарита Абдулкеримова из Волгоградской области заняла второе место (1:04,94), а Екатерина Перекатова из Республики Крым – третье (1:05,23).

Среди мужчин на дистанции 200 метров на спине победу одержал Юрий Фомин из Волгоградской области (2:06,07), опередив своего земляка Григория Черногаева (2:06,97). Третье место занял Давид Меерсон из Ростовской области (2:07,99).

Волгоградская область показала абсолютное доминирование на дистанции 50 метров баттерфляем: весь пьедестал заняли её представители. Золото у Константина Малышева (24,13 с), серебро – у Эдуарда Кузнецова (24,64 с), бронза – у Максима Карнаухова (24,69 с).

У женщин на аналогичной дистанции победу одержала Валентина Скнаря из Краснодарского края (28,11 с). Анфиса Караваева из Волгоградской области заняла второе место (28,50 с), а Алина Артамонова из Донецкой Народной Республики – третье (28,64 с).

В эстафете 4×100 метров вольным стилем первое место заняла команда Краснодарского края с результатом 3:26,97. Команда Волгоградской области завоевала серебро (3:29,22), а Ростовская область – бронзу (3:31,55).

На длинной дистанции 1500 метров вольным стилем весь пьедестал достался спортсменкам из Волгоградской области. Победу одержала Полина Козякина с результатом 16:49,57. Второе место заняла Лали Панкратова (17:20,05), а третье – Таисия Ворожейкина (17:34,79).

Третий день чемпионата подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов из Волгоградской области и Краснодарского края. Борьба за медали шла в плотной конкуренции, а многие спортсмены показали результаты, близкие к личным рекордам.

Завтра участников ждёт заключительный день соревнований и возможность побороться за звание сильнейших пловцов ЮФО и СКФО.

Александр Веселовский

20.03.2026 14:15
