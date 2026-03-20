



В Краснодаре продолжается чемпионат Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов по плаванию. Во Дворце водных видов спорта сегодня, 20 марта, состоялся третий день соревнований – с неожиданными результатами и успешными выступлениями спортсменов из разных регионов России. Всего в турнире принимают участие 670 пловцов из 14 субъектов России.

Команда Волгоградской области подтвердила свой высокий уровень, завоевав сегодня, 20 марта, тринадцать медалей: четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Особенно отличились спортсмены в дисциплинах вольного стиля, баттерфляя и на спине.

На дистанции 100 метров вольным стилем победу одержал Артём Лукашов из Республики Крым с результатом 50,7 с. Второе место занял Степан Сторожев из Краснодарского края (51,28 с), а замкнул тройку призёров Вячеслав Зуев из Волгоградской области (51,37 с).

В женской категории на дистанции 200 метров вольным стилем уверенную победу одержала Валерия Бражниченко из Волгоградской области с результатом 2:03,21. Второе место у Анастасии Сорокиной из Краснодарского края (2:06,55), третье – у Маргариты Рощепкиной из Ростовской области (2:08,07).

На дистанции 100 метров на спине золото завоевала София Скобелева из Краснодарского края с результатом 1:04,86. Маргарита Абдулкеримова из Волгоградской области заняла второе место (1:04,94), а Екатерина Перекатова из Республики Крым – третье (1:05,23).

Среди мужчин на дистанции 200 метров на спине победу одержал Юрий Фомин из Волгоградской области (2:06,07), опередив своего земляка Григория Черногаева (2:06,97). Третье место занял Давид Меерсон из Ростовской области (2:07,99).

Волгоградская область показала абсолютное доминирование на дистанции 50 метров баттерфляем: весь пьедестал заняли её представители. Золото у Константина Малышева (24,13 с), серебро – у Эдуарда Кузнецова (24,64 с), бронза – у Максима Карнаухова (24,69 с).

У женщин на аналогичной дистанции победу одержала Валентина Скнаря из Краснодарского края (28,11 с). Анфиса Караваева из Волгоградской области заняла второе место (28,50 с), а Алина Артамонова из Донецкой Народной Республики – третье (28,64 с).

В эстафете 4×100 метров вольным стилем первое место заняла команда Краснодарского края с результатом 3:26,97. Команда Волгоградской области завоевала серебро (3:29,22), а Ростовская область – бронзу (3:31,55).

На длинной дистанции 1500 метров вольным стилем весь пьедестал достался спортсменкам из Волгоградской области. Победу одержала Полина Козякина с результатом 16:49,57. Второе место заняла Лали Панкратова (17:20,05), а третье – Таисия Ворожейкина (17:34,79).

Третий день чемпионата подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов из Волгоградской области и Краснодарского края. Борьба за медали шла в плотной конкуренции, а многие спортсмены показали результаты, близкие к личным рекордам.

Завтра участников ждёт заключительный день соревнований и возможность побороться за звание сильнейших пловцов ЮФО и СКФО.

Александр Веселовский